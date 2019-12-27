Закат звезды Карло Анчелотти или временные трудности

вчера, 14:35

С именем Карло Анчелотти в истории современного успеха связано немало славных страниц. Итальянский специалист является самым титулованным тренером, имея в своей копилке массу самых громких и престижных титулов. Чем же так прославился «великий» итальянец?

Основные вехи в тренерской карьере Карло Анчелотти

Во-первых, Анчелотти один из немногих кому болельщики и вообще, футбольное мировое сообщество, присвоили негласный титул „Карло“. Так сказать в знак, благодарности и почтения!

Во-вторых, итальянский специалист единственный в мировом футболе тренер, которому удалось трижды стать обладателем главного трофея турнира Лига Чемпионов УЕФА . Впервые самая высокая вершина в тренерской карьере Анчелотти покорилась 16 лет назад. В сезоне 2002/2004 итальянский „Милан“ под руководством, Карло Анчелотти, тогда еще 42 летнего, выиграл Лигу Чемпионов. Через три года в сезоне 2006/07 „росонерри“ под руководством „Карло“ снова выиграют Лигу Чемпионов.

Третий почетный трофей достался итальянскому метру в сезоне 2013/14, когда победителем главного клубного турнира Европы тогда стал мадридский «Реал», руководимый Анчелотти.

В-третьих, «Карло» сумел вместе со своими подопечными («Милан», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Бавария») в разные годы выиграть чемпионские титулы в четырех клубных чемпионатах, в Италии, в Англии, во Франции и в Германии.

Одним словом, достижения Великого «Карло» действительно впечатляющие и заслуживают уважения. Однако даже у такого именитого и авторитетного специалиста наступают темные времена. Если ранее неудачи на тренерской работе Анчелотти случались редко и носили локальный характер, то три последних сезона для «Карло» никак нельзя назвать успешными. Началось все с неудач в мюнхенской «Баварии».

Казалось бы, работа «Карло» в Мюнхене принесла свои плоды. Несмотря на провал в ¼ финала Лиги Чемпионов в очном противостоянии с мадридским «Реалом», команда Анчелотти сумела безоговорочно выиграть чемпионский титул в Германии. Причем победу мюнхенская «Бавария» праздновала за три тура до окончания турнира. Такой результат сезона нисколько не смутил опытного тренера, однако к тому времени в команде назрели свои проблемы, о которых стало известно уже позже.

Новые сезон для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Баварии» начался с неприятностей. После ряда успешных матчей в национальном первенстве, подопечные «маэстро» умудрились с треском проиграть первый матч группового турнира Лиги Чемпионов парижскому « ПСЖ ». Для столь важного поединка счет 0:3 в пользу парижан стал для руководства мюнхенского клуба «красной тряпкой». После недолгих прений 28 сентября 2017 года совет директоров клуба принял решение прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти в качестве главного тренера команды.

С этого момента в карьере звездного тренера произошел надлом. Не все стало складываться, так как хотелось бы.

Гордый итальянец недолго горевал, оставаясь без работы. Естественно, столь именитому тренеру поступали предложения от самых разных клубов, однако итальянец твердо решил вернуться на родину. В этот момент подвернулось щедрое предложение от итальянского клуба «Наполи», от которого было трудно отказаться.

Приход «Карло» на тренерский мостик итальянского клуба «Наполи»

После чехарды с главными тренерами, итальянский «Наполи» в новом сезоне 2017/18 решил остановить свой выбор на кандидатуре Карло Анчелотти. К тому времени итальянец был свободным агентом, потеряв в один момент пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Решением акционеров клуба в мае 2018 года Карло Анчелотти было решено назначить главным тренером команды.

Параллельно с объявлением условий контракта, были озвучены и основные требования к новому главному тренеру. Основная цель - завоевание «скудетто». Помимо этого команда «Наполи» должна участвовать в Лиге Чемпионов и бороться за высокие места. В целом, потолок требований оказался привычным для главного тренера Карло Анчелотти, привыкшему добиваться своих целей. Однако с «Наполи» у тренера возникли на этот счет определенные проблемы.

Новый сезон футболисты в «голубых футболках» начали резво. После трех первых туров «Наполи» занимал вторую строчку в турнирной таблице, вытеснив с первых позиций миланский «Интер» и «Аталанту» Что касается «Ювентуса», то клуб из Турина оказался непоколебимым. Заняв со второго тура первое место в турнирной таблице, «старая сеньора» весь последующий турнирный путь оставалась в числе лидеров. Подопечные Карло Анчелотти вначале пытались составить чемпиону Италии конкуренцию, однако, только на первых порах. В дальнейшем отрыв от «Юве» продолжал увеличиваться, ставя все чемпионские амбиции неаполитанцев под сомнения.

В итоге «Ювентус» все-таки стал чемпионом итальянской серии «А», защитив свой чемпионский титул. Команда Карло Анчелотти вынуждена была довольствоваться вторым местом. Разрыв в 11 очков между первым и вторым местом свидетельствует что? По сути, «Наполи» в борьбе за «скудетто» не участвовал. На равных конкурировать со «строй сеньорой» на сегодняшний день в Италии не может ни один клуб. Даже тренерский талант великого «маэстро» оказался бессилен против силы и мощи «Ювентуса». Тем не менее, «Наполи» вместе с серебреными медалями чемпиона Италии получил место в Лиге Чемпионов и мог рассчитывать в следующем году на более удачный расклад в борьбе за «скудетто».

Что же вышло на самом деле. Все тренерские амбиции «Карло» в новом сезоне разились в пух и прах об отсутствие стабильности в игре команды. В сезоне 2019/20 «Наполи» оказался не в состоянии продолжать бороться за чемпионский титул. Воскресший «Интер» в компании с другими клубами «Лацио», «Аталанта» и «Кальяри» пытаются дать бой чемпиону. Неаполитанская команда в этой борьбе не участвует.

Если на старте сезона команда играла довольно хорошо, имея в пассиве только одно единственное поражение со счетом 3:4 от «Ювентуса», то к 15 туру клуб «Наполи» уже скатился на 7 строчку в турнирной таблице. Такой результат никоим образом не устраивало ни руководство клуба, ни главного тренера, ни самих футболистов. О чемпионстве пришлось забыть. Встал вопрос о возможной проблеме с завоеванием командой места, дающего право играть в еврокубках. Великого «маэстро» попросили уйти, выплатив ему огромную неустойку по условиям контракта. С неаполитанским клубом у Карло Анчелотти работа не заладилась. В чем тут причина? Вероятно, команда переживает внутренний кризис. Может быть, тренерский талант «Карло» начал давать сбой.

Сегодня итальянский мастер уже работает на Туманном Альбионе, встав на тренерский мостик тонущего клуба «Эвертон». Спасет ли команду от неудач назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера.

Первый же матч под руководством нового главного тренера «Эвертон» сыграл вничью 0:0, не сумев на своем поле одолеть лондонский «Арсенал». Как будут дальше развиваться события в карьере великого итальянца, покажут результаты команды. Контракт с «Эвертоном» подписан на 4,5 года, вероятно с расчетом на долгосрочную перспективу.