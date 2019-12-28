Рождество в «доме старого лесника»

вчера, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как провёл первый круг новичок Бундеслиги берлинский «Унион».

Есть у болельщиков «Униона» хорошая традиция - собираться в Рождество на клубной арене «Ан дер Альте Форстерай» и отмечать праздник всем вместе. «Дом старого лесника» (так переводится название арены) раскрашивается в красный свет. Почти 30 тысяч берлинцев распевают песни, в которых славят любимую команду. Мероприятие платное, вход стоит около 10 евро. Но все билеты на рождественский вечер разлетаются за считанные дни.

Нынешний год не стал исключением. Тем более это Рождество - особенное. «Унион» встретил его клубом первой Бундеслиги. «Железный союз» впервые взлетел так высоко. И не упал. Держится. За первый круг футболистам и тренеру Урсу Фишеру не должно быть стыдно. Они выступили достойно и завершили первый круг на одиннадцатом месте. Второй берлинский коллектив - «Герта» пришла на промежуточный финиш двенадцатой.

В конце мая «Соккер.ру» подробно рассказал и об «Унионе», и об его тренере. Не стоит повторяться. Стоит разве что заметить, что состав «железного союза», вопреки ожиданиям, не получил значительного усиления. Пришли три известных игрока - защитник Невен Суботич, полузащитник Кристиан Гентнер и нападающий Энтони Уджа, укрепившие каждую из линий. Двукратный чемпион Германии в составе «Боруссии» Суботич после нескольких травм переживал игровой кризис. В Дортмунде отказались от услуг некогда ведущего игрока. Серба гоняли по арендам, пока не отпустили в «Сент-Этьен». Во Франции тоже играла тень прежнего Невена, поэтому защитника не стали удерживать. В «Унионе» Суботич напоминает себя времён Юргена Клоппа. Опытнейший Гентнер сдал капитанскую повязку в «Штутгарте», который был выбит в переходных матчах именно «Унионом» и укрепил среднюю линию победителей. Нигериец Уджа, некогда много забивавший в «Майнце», «Кельне» и «Вердере», тоже провёл неважный сезон. Африканец решил сменить обстановку и сменил «Майнц» на столичный клуб.

Все же остальные игроки «Униона» - те, кто бились во второй Бундеслиге. Клуб не стал чистить состав, доверив сыграть в элите тем, кто завоевал это право. Может быть, и неверно со спортивной точки зрения, зато справедливо. Состав берлинцев - один из слабейших в Бундеслиге. Разве что «Падерборн» выглядит несколько скромнее. Однако судьбы новичков складываются по-разному.

«Унион» начинал сезон домашним матчем с «РБ Лейпцигом». И был жестоко бит со счётом 4:0. Первое, что пришло в голову, - что забыл «Унион» в Бундеслиге? Команда показалась не готовой к матчам в элите. Но это впечатление, к счастью, оказалось обманчивым. «Унион» оказался вовсе не беспомощным. Уже в третьем туре «железный союз» разобрался с вице-чемпионом - дортмундской «Боруссией». Были обыграны «Майнц», «Фрайбург», вторая «Боруссия». Первое берлинское дерби также оказалось за «Унионом». Себастьян Полтер реализовал пенальти в добавленное время, и этот гол нападающего «железного союза» оказался единственным. Столичная команда достойно выглядела в Мюнхене, проиграв 1:2. Разгром от «Лейпцига» оказался единственным в первом круге. Больше «Унион» никому не проигрывал с крупным счётом. И если бы не два декабрьских поражения от «Хоффенхайма» и «Фортуны», берлинцы могли оказаться в первой десятке. Однако и 11 место с приличным отрывом от зоны вылета - от «Фортуны» команду отделяют 5 очков, от «Вердера» - 6, а от «Падерборна» - 8, позволяет занести первый круг в актив. Конечно, «Унион» не решил ещё ничего, впереди 17 матчей. Но клуб из столицы пока выступает лучше, чем ожидалось. И задача закрепиться в компании сильнейших уже не выглядит сверх сложной.

Урс Фишер крепко держит штурвал в руках. Игроки тоже бьются в историческом сезоне. С наилучшей стороны проявил себя польский вратарь Рафал Гикевич, которого стали привлекать в сборную. Надёжно действует оборона, где Суботичу помогают воспитанник «Шальке» Марвин Фридрих и не проходивший в состав «Фрайбурга» Кевен Шлоттербек. Два Кристофера - Ленц и Триммель надёжно прикрывают фланги. Роберт Андрих с опытнейшим Кристианом Гентнером закрывают опорную зону. Да и линия атаки, где выдвинутым вперёд шведу Себастьяну Андерссону и нигерийцу Энтони Удже помогает из глубины датчанин Маркус Ингвартсен, может занести первую часть сезона в актив.

Каждому из упомянутых выше футболистов, а также игрокам резерва, фанаты посвятили по куплету в рождественских песнопениях. Было упомянута и «Герта», но уже в ином контексте. За короткий срок выступлений в элите «Унион» успел нажить себе врага. Точнее сам его сотворил.

«Соккер.ру» писал, что «Унион» и «Герта» не были антагонистами, а их нечастые личные встречи не носили ожесточённого характера. До второй мировой войны, когда фанатского движения не было, соседи не успели рассориться. В послевоенное время «Унион» оказался в ГДР , а, расположенная в Западном Берлине, «Герта» играла в западногерманских турнирах - Бундеслиге и её предшественниках. «Унион» же бился с берлинским «Динамо». Но после поглощения ГДР Западной Германией клубы оказались в одной стране. Но встречались они так редко, что берлинское дерби никак не складывалось.

Но в Бундеслиге всё изменилось. Клубы, точнее их фанаты, разругались напрочь. Матч на «Ан дер Альте Форстерай», прошедший в начале ноября, сопровождался столкновениями болельщиков, отжимом баннеров и шарфов с их дальнейшим сожжением, обменом любезностями в кричалках. Был израсходован годовой запас пиротехники. С нейтралитетом покончено. Клубы разожгли костёр войны. Причём инициатива исходила от «Униона». Организаторы чемпионата хотели провести встречу двух берлинских команд 9-го ноября, - в день объединения Германии, что было бы весьма символично. Но «Унион» был категорически против. Поэтому берлинские команды, некогда разделённые стеной, сыграли неделей раньше. Дерби сразу приобрело некий политический подтекст - ГДР против Западного Берлина и ФРГ . Тут и ностальгия по социалистическому немецкому государству, которое было не таким уж плохим. И несбывшиеся надежды на хорошую жизнь после объединения трёх германских государств (Западный Берлин не входил в состав ФРГ ). И многое другое. Любопытно. Во времена ГДР болельщики «Униона» считались едва ли не самыми прозападными. Некоторые из них участвовали в сносе стены. А сейчас всё наоборот. «Унион» оказался неким реликтом ГДР . Действительно, капиталистический новодел «РБ Лейпциг» на такую роль не подходит.

Ладно. Хватит политики. Давайте просто порадуемся за «Унион» и его верных болельщиков. И пожелаем им удачи в Новом году. Чтобы и следующее Рождество в «доме старого лесника» было радостным.