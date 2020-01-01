«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: Прогноз от экспертов

01 января 2020, 13:42

Арсенал

После второго поединка под руководством Микеля Артеты осталось двоякое впечатление. С одной стороны «канониры», наконец-то, показали привлекательный футбол. С другой - «Арсенал» все равно проиграл «Челси» (1:2). Это поражение для лондонского клуба стало четвертым подряд на «Эмирейтс» во всех турнирах.

Хотя в таблице для «канониров» ничего принципиально не изменилось. «Арсенал» скатился на 12-ю строчку, но зону вылета все еще опережает на шесть очков.

В декабре «Арсенал» заработал шесть очков в семи поединках. «Канониры» обыграли «Вест Хэм» (3:1), сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0), «Борнмутом» (1:1) и «Норвичем» (2:2), а проиграли «Брайтону» (1:2), «Манчестер Сити» (0:3) и «Челси» (1:2).

Собственно, поединки с топовыми клубами являются слабым местом «Арсенала» уже, как минимум, второй сезон подряд. В пяти поединках с представителями топ-шестерки в текущем чемпионате «Арсенал» заработал лишь два очка. «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (0:3), «Челси» (1:2), «Ливерпулю» (1:3), сыграл вничью с МЮ (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:2). «Лестеру» «канониры» проиграли в гостях (0:2).

У «Арсенала» остались только три здоровых защитника, один из которых в текущем сезоне не сыграл ни одного поединка в АПЛ . В лазарете у «канониров» находятся Сократис Папастатопулос, Калум Чемберс, Сеад Колашинац и Киран Тирни. Под вопросом участие Эктора Бельерина, Роба Холдинга, Гранита Джаки, Дани Себальоса и Габриэля Мартинелли.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» подходит к поединку с «Арсеналом» в хорошем расположении духа. «Красные дьяволы» за семь матчей декабря заработали 14 очков, да и вообще проиграли только один из девяти предыдущих поединков в Премьер-лиге.

В прошлом месяце обыграть манкунианцам удалось «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1), «Ньюкасл» (4:1) и «Бернли» (2:0). Вничью МЮ сыграл с «Эвертоном» (1:1) и «Астон Виллой» (2:2), а проиграл только «Уотфорду» (0:2).

Как итог, Новый год «Манчестер Юнайтед» встречает на пятой позиции в АПЛ . От четвертого «Челси» манкунианцы отстают на четыре балла.

Однако больше всего поклонники «красных дьяволов» могут гордиться результатами любимцев в поединках с топами. «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одной команде с топ-шестерки в текущем первенстве, до сих пор являясь единственным клубом, сумевшим отобрать очки у «Ливерпуля» (1:1).

«Красные дьяволы» также разгромили «Челси» (4:0), обыграли по 2:1 «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», а вничью сыграли как раз с «Арсеналом» (1:1). Победили манкунианцы и «Лестер» (1:0).

Травмированы у МЮ сейчас четыре игрока: Тимоти Фосу-Менса, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе и Скотт Мактоминей. Под вопросом участие Эрика Байи. Зато все остальные футболисты, включая Поля Погба и основных защитников, готовы играть.

Статистика

«Арсенал» выиграл только 1 из 12 предыдущих поединков в Премьер-лиге.

Домашняя проигрышная серия «канониров» достигла четырех официальных встреч.

В 5 из 6 последних домашних матчей «Арсенала» в чемпионате сыграла ставка «обе забьют».

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один из девяти предыдущих поединков в АПЛ .

. В шести последних гостевых встречах в АПЛ «красные дьяволы» выиграли три раза.

«красные дьяволы» выиграли три раза. В минувших очных поединках этих клубов особого преимущества нет ни у одной из команд, хотя если взять больший отрезок, оно вырисовывается у «красных дьяволов».

В прошлом сезоне на «Олд Траффорд» команды сыграли 2:2, а на «Эмирейтс» «канониры» выиграли 2:0.

Прогноз

Без сомнений, «Арсенал» показал в дуэли с «Челси» отличную игру, за что команде Артеты можно только отдать должное. Однако у «канониров» просто ужасные кадровые проблемы в обороне, чем непременно должен воспользоваться «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, в целом «красные дьяволы» слабовато играют в гостях. За 14 предыдущих гостевых встреч одержали только три победы.

Наш прогноз – победа Арсенала с форой (0) за 2.08 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru