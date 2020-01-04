«Эспаньол» — «Барселона»: Прогноз от экспертов

04 января 2020, 13:51

Эспаньол

«Эспаньол» провалился в первом круге чемпионата – по итогам 18 туров «попугаи» являются худшей командой чемпионата. В активе команды Абелардо Фернандеса имеется всего 10 очков, что на пять баллов меньше, чем у 17-й «Мальорки». В последнем туре «Эспаньол», вопреки всем прогнозам, без боя проиграл 0:2 «Леганесу», продлив серию без побед до восьми матчей.

Барселона

«Барселона» является полной противоположностью своему сегодняшнему сопернику – команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионате после 18 туров. Своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул в лице мадридского «Реала» «сине-гранатовые» опережают всего на два балла, так что расслабиться пока позволить себе не могут.

В последнем туре «Барселона» со счетом 4:1 обыграла «Алавес», добыв 12-ю победу в сезоне.

Статистика

Ни в одном из восьми последних матчей чемпионата «Эспаньол» не побеждал – шесть поражений и две ничьи

Ни в одном из четырех последних матчей «Эспаньол» не обыгрывал «Барселону» - три поражения и ничья

Ни в одном из 11 последних матчей во всех турнирах «Барселона» не проигрывала – восемь побед и три ничьи

Прогноз

«Барселона» явно делает ставку на чемпионство, но пока имеет скромное превосходство над «Реалом», так что ошибаться «сине-гранатовым» сейчас нельзя. «Эспаньол» находится в ужасной форме и не может победить в чемпионате на протяжении восьми матчей, замыкая турнирную таблицу – в таком состоянии дать бой «Барселоне» «попугаи» вряд ли смогут.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Барселону». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru