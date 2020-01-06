«Наполи» — «Интер»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:56

Наполи

«Наполи» показал яркий футбол на самом старте сезона, но постепенно неаполитанцы сдали в качестве футбола, что в итоге вылилось в затяжную серию без побед. Кризис стал причиной отставки Карло Анчелотти, которого заменил Дженнаро Гаттузо, славно поработавший в прошлом сезоне в «Милане», но так и не сумевший вывести его в Лигу Чемпионов.

Первый блин вышел комом у нового наставника – несмотря на качественный футбол, «партенопейцы» проиграли на своем поле «Парме», пропустив на последних секундах. Тем не менее, неудачную серию на характере «Наполи» прервал – обыграв 2:1 «Сассуоло» в прошлом туре. Пока неаполитанцы в таблице восьмые и до зоны Лиги Чемпионов им не хватает 11 баллов.

Интер М

«Интер» впечатляет в нынешнем сезоне – несмотря на все прогнозы, команда Антонио Конте ведет борьбу за чемпионство. В данный момент «нерадзурри» лидируют в таблице, но второй «Ювентус» опережают только по дополнительным показателям, третий «Лацио» находится на расстоянии шести очков, что также является серьезной угрозой.

В конце прошлого года «Интер» выдал два неудачных поединка кряду – сначала «нерадзурри» не сумели обыграть дома «Рому», расписав с ней нулевую ничью, затем в гостях потеряли очки с «Фиорентиной», позволив сопернику отыграться под занавес встречи. Зарождающуюся серию «Интеру» удалось прервать в прошлом туре – дома он отправил четыре гола «Дженоа», не пропустив ни одного в ответ.

Статистика

Только в одном из 17 последних домашних матчей «Наполи» проигрывал «Интеру», одержал при этом 11 побед

В последних трех матчах во всех турнирах «Наполи» одержал две победы

Только в одном из четырех последних матчей во всех турнирах «Интер» сумел победить

Прогноз

«Наполи» в прошлом туре добыл долгожданную победу, которая важна для команды как в турнирном, так и в психологическом плане. Добраться до четвертой строчки и отыграть 11 очков отставания неаполитанцам будет крайне сложно, но задача для них вполне выполнимая, учитывая, что «Рома», да и остальные претенденты на четвертую строчку, особой стабильностью не отличаются.

«Интер» также время от времени дает сбои – «нерадзурри» провалились в Лиге Чемпионов, да и в последних турах чемпионата были не безупречны, сумев остаться на вершине таблицы только по тому, что «Ювентус» в своих матчах также провалился. «Интер» традиционно тяжело играет на «Сан-Паоло», выиграв тут всего раз за 19 лет, так что фаворитом смело можно назвать хозяев.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Наполи». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru