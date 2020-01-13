«Парма» — «Лечче»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:12

Парма

«Парма» перед стартом сезона вряд ли делал ставку на еврокубки, но вопреки всем прогнозам, «крестоносцы» в данный момент являются одним из кандидатов на путевку в Лигу Европы. После 18 туров команда Роберто Д’Аверсы находится на восьмом месте в таблице с 25 очками, проигрывая шестому «Кальяри» всего четыре балла и имея при этом матч в запасе.

Тем не менее, без ошибок «Парма» не обходится – в прошлом туре прервалась ее беспроигрышная серия, насчитывавшая к тому моменту три поединка. В Бергамо «крестоносцы» играли без ряда основных игроков, что в итоге вылилось в разгром - Луиджи Сепе получил в свои ворота пять мячей, «Парма» не смогла ответить ни одним своим.

Ориентировочный состав: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Грасси, Куцка, Эрнани — Кулушевски, Инглезе, Спрокати.

Лечче

«Лечче» лихо вернулся в Серию А с самых нижних дивизионов Италии и сходу сумел заявить о себе в элите. В нынешнем сезоне команда Фабио Ливерани уже сотворила ряд сенсаций – отобрала дома очки у «Ювентуса» (1:1), едва не обыграла в гостях «Милан» (2:2), обыграла в гостях «Фиорентину» (1:0).

Однако, пока «желто-красные» находятся лишь на 17-м месте в таблице и от зоны вылета отрываются всего на один балл. Оставляет желать лучшего и форма команды в последних встречах – поражение 0:1 от «Удинезе» стало уже третьим кряду и поставило Ливерани в очень непростое положение – все соседи по таблице уже успели в этом сезоне сменить наставников, некоторые даже по нескольку раз.

Ориентировочный состав: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Статистика

Только в одной из шести последних очных встреч в рамках Серии А команды забивали более трех голов

Девять раз «Парма» играла дома с «Лечче» и только в одном из этих матчей проигрывала, одержала при этом пять побед

«Лечче» проиграл последние три матча

Только в одном из трех последних матчей «Лечче» забивал

Прогноз

«Парма» продолжает гонку за еврокубками, но в последнем матче «крестоносцы» получили серьезную затрещину, которая наверняка отразилась на настроении команды. Несмотря на то, что хозяева считаются явными фаворитами поединка, вряд ли они станут рисковать и идти в атаку большими силами с первых минут, а скорее постараются сыграть осторожно и поймать соперника на ошибке.

«Лечче», в свою очередь, также без особой необходимости раскрываться не станет, очки сейчас «желто-красным» нужны как воздух, на авантюру Ливерани вряд ли пойдет, поэтому на голевую феерию вряд ли стоит рассчитывать.

На наш взгляд, гости бой дадут, но выиграть не смогут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Парма» не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. Такой исход предлагается с коэффициентом 1.97

Источник: www.vseprosport.ru