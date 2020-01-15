«Монако» — ПСЖ: Прогноз от экспертов

вчера, 15:07

Монако

Роберто Морено может записать в актив первые два матча во главе «Монако». Если в первой игре монегаски выбили из Кубка Франции «Реймс» (2:1), то уже во второй игре отобрали очки у чемпиона в феерическом матче с автоголом, двумя пенальти и шестью забитыми голами.

После 19 туров в активе «красно-белых» восемь побед и пять ничьих, которые принесли команде 29 очков. Расстояние до зоны еврокубков составляет всего три балла, а в пяти последних играх Лиги1 княжеский клуб не проигрывал.

Неудача постигла команду хозяев только Кубке лиги, где они не смогли справиться на своем поле с «Лиллем» (0:3), но тогда у руля команды стоял Жардим.

В сегодняшнем матче не смогут сыграть Гёббелс и Пеллегри.

ПСЖ

ПСЖ надоели скучные сухие победы и Тухелю стоит сделать ревизию линию обороны, которая пропускает не первый матч голы на ровном месте. Три пропущенных гола на «Парк-де-Пренс» в преддверии плей-офф Лиги чемпионов должны насторожить наставника чемпиона.

На сегодняшний день парижане единоличные лидеры и на пять баллов опережают второй «Марсель». Показатели атаки лучшие во Франции и составляют 46 забитых голов, а лучшим голеадором на сегодня остается Мбаппе – 11 голов.

В Кубке лиги столичная команда вышла в полуфинал, переиграв «Реймс» (2:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче под вопросом участие Диалло и Дагба.

Статистика

Команды не забивали на поле «Монако» более четырех голов

В 6 из 10 последних очных матчей на поле «Монако» забивали обе команды

«Монако» выиграл 9 из 10 последних домашних встреч

Последний личный поединок завершился победой ПСЖ (4:0)

Прогноз

В сегодняшнем матче усталость может стать основным игроком, ведь два дня перерыва между такими битвами недостаточно. Предполагаем, что сегодня ПСЖ сможет собраться и качественно сыграет в обороне, а мы повторим нашу ставку.