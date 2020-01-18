«Реал» Мадрид – «Севилья»: Прогноз от экспертов

18 января 2020, 13:53

Реал Мадрид

На финише первой части чемпионата «королевский клуб» немного притормозил. Команда Зинедина Зидана потеряла очки в матчах с «Валенсией» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Атлетиком» Бильбао (0:0). Прервать эту ничейную серию удалось уже в первом матче после возобновления первенства. В минувшем туре «Реал» на выезде обыграл «Хетафе» со счетом 3:0.

Несмотря на не самые лучшие результаты, «сливочные» продолжают на пару с «Барсой» возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Обе команды набрали по 40 очков, однако мадридцы находятся ниже по дополнительным показателям.

В нынешнем чемпионате «королевский клуб» еще не проигрывал дома, потеряв очки лишь в трех ничейных матчах.

Дисквалификацию будет отбывать Федерико Вальверде. В лазарете находятся Эден Азар и Марко Асенсио. Под вопросом Серхио Рамос и Карим Бензема.

Севилья

«Нервионцы» тоже не особо впечатляют своей игрой на последнем отрезке сезона. В конце перкой половины чемпионата они сыграли на выезде вничью с «Осасуной» (1:1), уступили дома «Вильярреалу» (1:2) и набрали три очка во встрече с «Мальоркой» (2:0). После возобновления матчей в Примере в новом календарном году вничью 0:0 завершился матч с «Атлетиком» Бильбао.

В целом на выезде подопечные Хулен Лопетеги проиграли в Примере только два матча – «Барселоне» (0:4) и «Эйбару» (2:3), выиграв шесть из десяти встреч.

В турнирной таблице «Севилья» сейчас занимает четвертое место, уступая лидерскому дуэту пять пунктов.

Дискавлификацию будет отбывать один из основных форвардов Лукас Окампос. В лазарете Хавьер Эрнандес. Под вопросом Жоан Жордан.

Статистика

«Реал» выиграл дома в шести из девяти поединках чемпионата.

В каждом из шести выигранных матчей «королевский клуб» пропускал не меньше двух голов.

В четырех из пяти последних домашних матчах «Реал» пропустил всего гол.

«Севилья» выиграла на выезде три из четырех последних поединков.

В семи из десяти гостевых матчах «Севильи» в чемпионате сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

В первом круге «Реал» обыграл «Севилью» в гостях со счетом 1:0.

«Реал» обыгрывал «Севилью» в Примере дома в десяти матчах подряд.

Прогноз

Встречаются бывшая и нынешняя команды Хулена Лопетеги. «Реал» в неплохой форме. Результативная победа в минувшем туре над далеко не слабым «Хетафе», выиграл Суперкубок Испании. Атаку должен усилить Бензема, который восстановиться. «Королевский клуб» неплохо играет дома в обороне – только один пропущенный мяч в пяти последних матчах.

Наш прогноз – победа Реала + тотал меньше 4.5 за 2.08 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru