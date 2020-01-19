«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:25

Ливерпуль

«Ливерпуль», наверное, является сейчас наиболее обсуждаемой командой. Это вполне логично, ведь «красные» добились потрясающего рекорда в Чемпионате Англии, который, наряду с Ла Лигой, считается самым сильным первенством на планете.

«Ливерпуль» в 21-м матче Премьер-лиги заработал 61 очко, что является лучшим стартом в истории топ-пяти лиг Европы. Также подопечные Юргена Клоппа не пропускают в АПЛ уже шесть поединков подряд. За этот период «красные» победили «Борнмут» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Уотфорд» (2:0), «Лестер» (4:0), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Тоттенхэм» (1:0).

В матчах с представителями топ-шестерки в текущем сезоне у «Ливерпуля» тоже практически 100% показатель. Не смогли обыграть «красные» как раз «Манчестер Юнайтед» (1:1). Дома подопечные Клоппа победили «Арсенал» (3:1), «Манчестер Сити» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1), а на выезде обыграли «Челси» (2:1) и тот же «Тоттенхэм» (1:0).

В лазарете у «Ливерпуля» находятся четыре игрока. Это Джеймс Милнер, Наби Кейта, Деян Ловрен и Натаниэль Клайн.

Манчестер Юн

У «Манчестер Юнайтед» последние две недели оказались в два раза насыщеннее, чем у «Ливерпуля». Сначала манкунианцы не сумели победить в гостях «Вулверхэмптон» в Кубке Англии (0:0), потом проиграли в полуфинале Кубка Лиги «Манчестер Сити» (1:3), разгромили в Премьер-лиге «Норвич» (4:0), а в минувшую среду таки дожали «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии уже на «Олд Траффорд» (1:0).

Если говорить исключительно о Премьер-лиге, здесь у «Манчестер Юнайтед» три победы в пяти последних встречах. «Красные дьяволы» обыграли дома «Ньюкасл» (4:1) и «Норвич» (4:0), а на выезде победили «Бернли» (2:0), но проиграли «Уотфорду» (0:2) и «Арсеналу» (0:2). В общей сложности «Манчестер Юнайтед» выиграл только 3 из 15 предыдущих гостевых поединков в АПЛ .

В этом сезоне МЮ хорошо играет с представителями топ-шестерки. Дома «красные дьяволы» разгромили «Челси» (4:0), победили «Тоттенхэм» (2:1), сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (1:1), а на выезде обыграли «Манчестер Сити» (2:1), но проиграли «Арсеналу» (0:2).

Травмированы у «Манчестер Юнайтед» четыре игрока: Поль Погба, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе и Скотт Мактоминей. Также в «Интер» перешел Эшли Янг. Под вопросом участие в матче Люка Шоу, Тимоти Фосу-Менса и Маркуса Рашфорда.

Статистика

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла уже 12 матчей.

достигла уже 12 матчей. Во всех шести минувших встречах в чемпионате «красные» не пропустили.

Домашняя победная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге равна уже 18 матчам.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ выиграл три из четырех последних поединков.

выиграл три из четырех последних поединков. В гостях в «красных дьяволов» только три победы в 15 предыдущих встречах первенства.

Поединки между МЮ и «Ливерпулем», как правило, получаются очень сложными для обеих команд. В семи последних очных встречах эти клубы пять раз сыграли вничью и добыли по одной победе.

и «Ливерпулем», как правило, получаются очень сложными для обеих команд. В семи последних очных встречах эти клубы пять раз сыграли вничью и добыли по одной победе. В прошлом сезоне «Ливерпуль» на «Энфилде» выиграл 3:1. Однако Сульшера Юрген Клопп еще не побеждал: 0:0 и 1:1.

Прогноз

Без сомнений, эта встреча носит очень принципиальный характер, а заявления игроков и Сульшера говорят о том, что настроены они на игру крайне серьезно. Однако в пользу «Ливерпуля» свидетельствует меньшее количество матчей в последние недели, а также несколько потрясающих серий.

«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде в этом сезоне (2:1). Однако с нынешним «Ливерпулем», получившим еще и отдых посреди недели, справиться «красные дьяволы» на наш взгляд вряд ли смогут.

Наш прогноз – победа Ливерпуля + тотал меньше 4.5 за 1.71 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru