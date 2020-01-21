Вкус детства. Вспоминаем футбольную рекламу прошлого

«Соккер.ру» попробует вернуть Вас в прошлое на несколько минут.
Детство... У каждого оно ассоциируется по-своему. Для любителей футбола в нем большую часть сыграл футбол. Эх, было время без интернета, когда нужно было бежать утром за свежей футбольной газетой. Помните прекрасный запах той бумаги?
А матчи Лиги чемпионов по телевизору? Очень долго перечислять все приятные моменты, которые были у нас в детстве, связанные с футболом. Одним из самых необычных воспоминаний была реклама с участием знаменитых футболистов. Сейчас футбола в рекламе полным-полно, но тогда это была совсем другая история. Предлагаем Вам вспомнить некоторые ролики, которые могут на несколько мгновений вернуть Вас в прошлое!
Nike «Good vs Evil» (1996)
По сюжету в футбол играют даже темные силы. И у них есть своя команда! Добро победило силами Мальдини, Фигу, Роналдо, Кантона и Клюйверта!
Nike «The Mission» (2000)
Теперь звезды футбола попробуют ограбить банк, который защищают роботы-ниндзя. Если помните, то примерно в это же время вышел культовый французский фильм «Ямакаси», с помощью которого многие подростки оказались в больницах с различными переломами.
Nike «Cage» (2002)
Эта реклама создателям стоила около 100 миллионов долларов и была приурочена к ЧМ-2002.
Мировых звезд разделили на 8 команд и заставили играть в клетке, расположенной на корабле.
Любопытно, что в России эту идею «подглядела» поп-группа Reflex, которая позвала к себе в клип игроков сборной Сергея Овчинникова и Дмитрия Булыкина.
Nike «Airport» (1998)
Сборная Бразилии. Аэропорт. Ожидание полёта. Что можно делать в это время? А эта легендарная мелодия... Эх!
В 2011 году турецкие авиалинии показали, что игроки МЮ тоже могут неплохо себя проявить в воздухе.
«Joga Bonito» (2006)
Бразильцы же могли приятно проводить время не только в аэропорту, но и в раздевалке.
Спустя 20 лет сняли ролик в похожем стиле. Получилось?
Pepsi «Bavaria» (2006)
Производители этого напитка всегда делали довольно качественную рекламу. В этом ролике лучшие футболисты мира отправились на «Октоберфест».
Легендарные игроки даже были ковбоями на Диком Западе.
Adidas «Jose+10» или «Impossible is nothing» (2006)
По сюжету два обычных мальчика выступили в роли капитанов своих команд. Им предстоит по очереди выбрать игроков в свои коллективы.
Nike «Take it To The Next Level» (2008)
Об этом ролике можно сказать только одно. Его режиссером стал Гай Ричи.
«Сегодня не день Бекхэма». Помните это выражение? А всё пошло из рекламы Pepsi:
Nike «Write The Future» (2010)
Режиссером выступил снова знаменитый мастер. Алехандро Гонсалес Иньярриту. Легендарная реклама, которая показывает мечты футболистов перед ЧМ-2010.
Перед мундиалем в ЮАР свою рекламу показала и Pepsi.
Pepsi «Football Warriors» (2010)
Вероятно, самая масштабная футбольная реклама за всю историю.
После этого последовала эпоха шампуней и чипсов. Мы же постарались вспомнить все ролики, которые запомнились в прошлом. Какие больше всего запомнились Вам? Возможно, что мы что-то упустили?