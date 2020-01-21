Вкус детства. Вспоминаем футбольную рекламу прошлого

сегодня, 02:30

«Соккер.ру» попробует вернуть Вас в прошлое на несколько минут.

Детство... У каждого оно ассоциируется по-своему. Для любителей футбола в нем большую часть сыграл футбол. Эх, было время без интернета, когда нужно было бежать утром за свежей футбольной газетой. Помните прекрасный запах той бумаги?

А матчи Лиги чемпионов по телевизору? Очень долго перечислять все приятные моменты, которые были у нас в детстве, связанные с футболом. Одним из самых необычных воспоминаний была реклама с участием знаменитых футболистов. Сейчас футбола в рекламе полным-полно, но тогда это была совсем другая история. Предлагаем Вам вспомнить некоторые ролики, которые могут на несколько мгновений вернуть Вас в прошлое!

Nike «Good vs Evil» (1996)

По сюжету в футбол играют даже темные силы. И у них есть своя команда! Добро победило силами Мальдини, Фигу, Роналдо, Кантона и Клюйверта!

Nike «The Mission» (2000)

Теперь звезды футбола попробуют ограбить банк, который защищают роботы-ниндзя. Если помните, то примерно в это же время вышел культовый французский фильм «Ямакаси», с помощью которого многие подростки оказались в больницах с различными переломами.

Nike «Cage» (2002)

Эта реклама создателям стоила около 100 миллионов долларов и была приурочена к ЧМ -2002.

Мировых звезд разделили на 8 команд и заставили играть в клетке, расположенной на корабле.

Любопытно, что в России эту идею «подглядела» поп-группа Reflex, которая позвала к себе в клип игроков сборной Сергея Овчинникова и Дмитрия Булыкина.

Nike «Airport» (1998)

Сборная Бразилии. Аэропорт. Ожидание полёта. Что можно делать в это время? А эта легендарная мелодия... Эх!

В 2011 году турецкие авиалинии показали, что игроки МЮ тоже могут неплохо себя проявить в воздухе.

«Joga Bonito» (2006)

Бразильцы же могли приятно проводить время не только в аэропорту, но и в раздевалке.

Спустя 20 лет сняли ролик в похожем стиле. Получилось?

Pepsi «Bavaria» (2006)

Производители этого напитка всегда делали довольно качественную рекламу. В этом ролике лучшие футболисты мира отправились на «Октоберфест».

Легендарные игроки даже были ковбоями на Диком Западе.

Adidas «Jose+10» или «Impossible is nothing» (2006)

По сюжету два обычных мальчика выступили в роли капитанов своих команд. Им предстоит по очереди выбрать игроков в свои коллективы.

Nike «Take it To The Next Level» (2008)

Об этом ролике можно сказать только одно. Его режиссером стал Гай Ричи.

«Сегодня не день Бекхэма». Помните это выражение? А всё пошло из рекламы Pepsi:

Nike «Write The Future» (2010)

Режиссером выступил снова знаменитый мастер. Алехандро Гонсалес Иньярриту. Легендарная реклама, которая показывает мечты футболистов перед ЧМ -2010.

Перед мундиалем в ЮАР свою рекламу показала и Pepsi.

Pepsi «Football Warriors» (2010)

Вероятно, самая масштабная футбольная реклама за всю историю.

После этого последовала эпоха шампуней и чипсов. Мы же постарались вспомнить все ролики, которые запомнились в прошлом. Какие больше всего запомнились Вам? Возможно, что мы что-то упустили?