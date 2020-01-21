«Челси» – «Арсенал»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:51

Челси

Несмотря на череду неудач, «Челси» все равно остается на четвертой строчке в Премьер-лиге и даже сохраняет гандикап над преследователями в пять очков. Главным конкурентом «пенсионеров» сейчас является «Манчестер Юнайтед», занимающий пятое место.

В пяти последних встречах в АПЛ «Челси» заработал семь очков, обыграв «Арсенал» (2:1) и «Бернли» (1:0) и сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1). Проиграли подопечные Фрэнка Лэмпарда «Саутгемптону» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1).

С представителями топ-шестерки «Челси» в этом первенстве заработал шесть баллов, обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:0) и «Арсенал» (2:1), но потерпев сокрушительное поражение от МЮ (0:4) и проиграл «Манчестер Сити» (1:2). Дома «пенсионеры» сыграли только с «Ливерпулем» (1:2). С «Лестером» «Челси» на своем поле разошелся миром - 1:1.

Травмированы у «пенсионеров» два игрока: Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик. Под вопросом участие Риса Джеймса.

Арсенал

После поражения от «Челси», «Арсенал» не проиграл ни одной из четырех встреч. Да и вообще, с Микелем Артетой «канониры» за шесть матчей только «синим» и уступили. Уже сейчас можно сказать, что «Арсенал» с испанцем играет хуже во второй половине, а также значительно больше времени уделяет обороне.

В пяти из шести встреч с Артетой сыграла ставка «тотал меньше 2,5». В Премьер-лиге «Арсенал» дома проиграл «Челси» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) и сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1), а в Кубке Англии одолел «Лидс» (1:0). В гостях же «Арсенал» разошелся миром с «Борнмутом» и «Кристал Пэласом» (по 1:1).

С представителями топ-шестерки «Арсенал» играл ужасно, но после победы над МЮ статистика «канониров» уже не смотрится настолько уныло. Дома «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), проиграл «Челси» (1:2), «Манчестер Сити» (0:3), но победил МЮ (2:0). На выезде «канониры» уступили «Ливерпулю» (1:3) и сыграли вничью с тем же «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Травмированы у «Арсенала» Сеад Колашинац, Киран Тирни, Рисс Нельсон и Калум Чемберс. Но главной потерей является дисквалифицированный Обомеянг.

Статистика

В семи из восьми предыдущих домашних матчей «Челси» в АПЛ сыграла ставка «обе забьют – нет».

сыграла ставка «обе забьют – нет». «Челси» проиграл три из пяти последних домашних поединков в Премьер-лиге.

«Арсенал» выиграл только две из 15 минувших встреч в чемпионате.

В пяти из шести предыдущих матчей «канониров» в АПЛ сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

сыграла ставка «тотал меньше 2,5». Гостевая беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ достигла пяти встреч.

достигла пяти встреч. «Арсенал» и «Челси» частенько пересекались в последнее время не только в рамках Премьер-лиги. В этих встречах периодически побеждали обе команды.

Однако если брать минувшие четыре матча, преимущество на стороне «пенсионеров».

«Челси» обыграл «Арсенал» на «Стэмфорде» в АПЛ (3:2), потом разгромил в финале Лиги Европы (4:1), и вот теперь еще и победил на «Эмирейтс».

(3:2), потом разгромил в финале Лиги Европы (4:1), и вот теперь еще и победил на «Эмирейтс». «Арсеналу» удалось выиграть лишь домашнюю встречу в минувшем первенстве – 2:0.

Прогноз

Такие матчи часто бывают непредсказуемыми. Тем более обе команды находятся в непонятной форме и могут как выстрелить, так и провалить поединок. «Арсенал» должен сыграть от защиты. Тем более что «канониры» не могут рассчитывать на своего основного голеадора. «Челси» такую игру должен принять. Хотя болельщики и будут гнать команду вперед.

Наш прогноз – тотал меньше 3 за 1.82 в БК Леон

Вторая ставка – ничья в матче за 4.10

Источник: www.vseprosport.ru