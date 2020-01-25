«Валенсия» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

25 января 2020, 13:53

Валенсия

После достаточно неплохой серии из пяти матчей без поражений, «Валенсия» в прошлом туре стала автором очень неприятной сенсации. «Летучие мыши» проиграли «Мальорке» на выезде с разгромным счетом 1:4. Хотя победа в этой встрече помогла бы команде Альберта Селадеса максимально приблизиться к первой четверке.

Дома «Валенсия» не проигрывает в Ла Лиге уже 11 матчей подряд. «Летучие мыши» даже за весь прошлый чемпионат уступили на своем поле только дважды, причем не «Реалу» или «Барселоне».

В этом первенстве «Валенсия» дома еще не проигрывала. В пяти предыдущих домашних встречах «Валенсия» обыграла «Эйбар» (1:0), «Гранаду» (2:0), «Вильярреал» (2:1), сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и разошлась миром с мадридским «Реалом» (1:1).

Недоступны на этот матч у «Валенсии» четыре игрока: Даниэль Парехо, Гонсалу Гедеш и Кристиано Пиччини. Под вопросом участие Ману Вальехо и вратаря Яспера Силессена. Особенно болезненной является потеря Парехо, забившего шесть голов в этом первенстве.

Барселона

«Барселона», тем временем, привыкает к новому тренеру. Назначение Кике Сетьена на пост наставника «сине-гранатовых» стало неожиданным для многих. Этот матч как раз станет первым серьезным испытанием для бывшего наставника «Бетиса». В дебютной встрече с ним «Барселона» обыграла «Гранаду» (1:0) в Ла Лиге, а потом еще «Ибицу» (2:1) в Кубке Испании.

На выезде в Ла Лиге в текущем первенстве «Барселона» стартовала из двух поражений и ничьи, но к этому поединку каталонцы подходят с четырехматчевой беспроигрышной серией.

Не очень впечатляющий показатель, учитывая предыдущие сезоны, но, тем не менее, «Барсе» удалось обыграть «Атлетико» (1:0). В других выездных встречах каталонцы сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2), «Эспаньолом» (2:2), а также победили «Леганес» (2:1).

В лазарете у «Барселоны» находятся Луис Суарес и Усман Дембеле. Также под вопросом участие резервного голкипера Нето.

Статистика

«Валенсия» проиграла только один из шести последних поединков в Ла Лиге.

Домашняя беспроигрышная серия «летучих мышей» в чемпионате достигла 11 матчей.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в Примере равна девяти встречам.

В гостях каталонцы выиграли только четыре из десяти матчей первенства.

В четырех из пяти последних выездных поединков «Барсы» в Ла Лиге сыграла ставка «обе забьют».

«Валенсия» для «Барселоны» является довольно неприятным соперником, с которым каталонцы частенько теряют очки.

Напомним, что эти команды встречались в финале прошлогоднего Кубка Испании и победу там добыли как раз «летучие мыши» (2:1).

Хотя на «Камп Ноу» в этом первенстве «Барса» отомстила довольно ярко – 5:2.

На «Месталье» в двух предыдущих поединках в Ла Лиге эти команды разошлись миром со счетом 1:1.

Прогноз

Кики Сетьен только начал привыкать к новым подопечным. Альберт Селадес в «Валенсии» работает дольше. Также стоит отметить, что для «летучих мышей» домашние встречи с «Барсой» и «Реалом» всегда являются принципиальными. Стабильный успех в них создает видимость того, что «Валенсия» хотя бы претендует на звание гранда.

Учитывая, что «летучие мыши» хорошо играют дома, а «Барса» не так чтобы уверенно выступает на выезде, здесь можно выбрать «1Х».

Наш прогноз – победа Валенсии или ничья за 2.37 в БК Винлайн

Источник: www.vseprosport.ru