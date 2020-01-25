Ключевой прокол футбольной пропаганды

сегодня, 15:00

Когда пропаганде не верят, она копает яму создателям. «Соккер.ру» возмутили слова одного из лучших менеджеров в РПЛ .

Не то чтобы в российском футболе собрались гении, когда говорим о менеджерах, но Газизов - один из самых ловких. И когда босс «Уфы» нахваливал расширение РПЛ , то сделал читателей своих слов немножко финнами – у соседей есть слово для описания чувства странного стыда за чужие поступки («мюэтохапея», приблизительно так произносится).

Газизов умудрился спросить, почему при 18 клубах станет легче не вылететь? Да потому что арифметика. Сейчас гарантированно остаются всего 12 команд, а их число вырастет до 14. И из ФНЛ выходят не будущие чемпионы, а наспех собранные. А про футбол на Дальнем Востоке не начинайте – в РПЛ могут выйти «Ротор» и «Торпедо», так себе сибиряки.

Заявление, что расширение принесет большую прибыль, тоже нельзя. Эксперты в футбольной экономике посчитали – реформа увеличит расходы на лигу, даже ведущие клубы заработают крохи. Во-первых, все смотрят центральные матчи, а именно их не станет больше, во-вторых, нужно прокормить еще два клуба, параллельно увеличив расходы на логистику.

Допустим, Шамиль Камилович серьезно верит в то, что говорит, а не просто пробует почесать животы авторам расширения. Но зачем тогда использует аргумент об интересах сборной России, объясняя свой голос за критикуемую реформу? Именно этот тот миф пропаганды лимита вряд ли найдет отклик у фанатов футбола, которые разбираются в вопросе.

Формулировкой заткнули все дыры. Зачем был жесткий лимит? В интересах сборной России. Зачем запасным игрокам «Зенита» платить 1-2 млн евро в год, если футболистам их класса в более богатой Серии А выдают меньше? В интересах сборной России. Зачем расширять РПЛ , если «Химки» - один из лидеров ФНЛ , отказались от борьбы, поскольку деньги кончились? В интересах сборной России.

Зачем рабочую идею «10 иностранцев плюс 15 россиян» убили в пользу «8+17», которая на руку только игрокам низкого класса из лавок? В интересах сборной России. Стоп, так теперь в теории в 18 клубах РПЛ можем увидеть на поле одновременно сразу 144 иностранцев и всего по три местных игрока в основе – 54 человека, а без расширения таких минимум 80.

Что же это получается, новый лимит не патриотичный? Нет, конечно, в каждой команде не будет строго по три россиянина на поле, практику привычно получит широкий круг футболистов, хотя конкуренция чуть вырастет. Но зачем расширение РПЛ сборной, если Черчесов имеет право вызывать игроков из ФНЛ , если кто-то из «Торпедо» или «Ротора» нужен?

Лимит не спас – спасет расширение? Новая сказка о светлом будущем. В России после Аршавина нет ни одного молодого футболиста с такими же исходными данными мирового класса, а ведь Андрею через год сорок лет! Если старый лимит, когда на поле было минимум 80 человек с российскими паспортами, не сделал поколение Дзюбы великим, что изменят два аутсайдера?

Газизов использовал избитую формулу о сборной и увеличении круга кандидатов, хотя один из самых популярных аргументов в пользу и лимита, и расширения РПЛ без финансовой базы нелогичен, ведь есть вся необходимая статистика. Причем тут сборная, если с 2008 года самыми скромными российскими клубами, поставлявшими футболистов на крупные турниры – Евро и ЧМ , были «Крылья Советов», «Анжи» и «Ахмат»?

Иванов в 2008 году не сыграл ни секунды, как и на Евро-2016, когда уже представлял не Самару, а Грозный. Ещенко в 2014 не сильно помог, играя в Махачкале, а Семенов ездил на тот же турнир в Бразилию, где сидел на скамейке, как и через четыре года. Предлагают реформу, которая может убить треть РПЛ , если начнут сыпаться команды с шатким финансированием, ради того, чтобы на ЧМ -2022 на лавке просидел игрок «Ротора»?

Черчесову точно для выбора 23 мастеров нужно видеть, как бегают за мячом в РПЛ сразу 306 местных футболистов, по 17 из 18 клубов? Не нужны они ему. Тренер, если бы имел право говорить, что думает, попросил чемпионат из 12 клубов, чтобы было по четыре матча уровня «Зенит» - «Спартак». Сборной выгоднее такой расклад - напряженный турнир, где у игроков непростые задачи.

А клубам на бюджете выгодно расширение лиги, чтобы реже вылетать в ФНЛ . Генеральный директор «Уфы» навел ряд аргументов, все они слабые, но один – возмутительный. Границы пока не закрыты, а Головин без РПЛ не пропал, лидер сборной. Никто не мешает уехать. Такие клубы, как «Уфа», могут многое дать ребятам, вроде Облякова, но в сборную проще попасть из ЦСКА , «Спартака» и «Зенита».

Или из «Монако». Только на вершине получаешь необходимый опыт. Нигде в мире сборную не набирают из игроков второй лиги. Конечно, никто вменяемый не будет против расширения РПЛ даже до 20 клубов, если приличные команды с надежным, продуманным планом развития появятся в будущем. Но футбольное хозяйство ведь не подготовили.

Возможно с колокольни Газизова – «Уфа» как пример приличного менеджмента, может казаться, что лига готова к расширению, но обидно из года в год слышать аргумент «в интересах российских футболистов, в интересах сборной России». На каком-то этапе поставили знак равенства между первым и вторым, словно в сборной не 11 человек за раз на поле, а 60.

Кстати, у Черчесова около 7 десятков кандидатов в сборную, ведь лимит привел к усредненности класса игроков. В нынешних условиях единственный вариант, при котором сборная выстрелит в будущем – бельгийский. Нужно воспитывать молодежь по мировым стандартам, а затем дождаться смелых, что не просто уедут в топ-5, а еще и заиграют. Только если Головиных будет человек 6-8, причем на уровне АПЛ , Серии А и Ла Лиги, то у сборной есть шанс поднять уровень игры.

Чалов забьет в ворота «Ротора» и станет форвардом уровня основы «Челси»? Нет, конечно. Все планы по возрождению футбола написаны давным-давно, а один из самых сильных менеджеров РПЛ рассказал вам сказку о расширении лиги в интересах сборной. Единственная причина расширения – настроили арен в Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи, а теперь постараются завести как можно больше клубов из названых городов в РПЛ .

Нужно отчитаться, вот и все. Зачем выдумывать, если экономисты говорят, что расширение – убыточная затея, а футбольная выгода тоже слабая? Аутсайдеры никогда не готовят сборников. Например, в заявке «Сочи» вы найдете пять человек с матчами за сборную, а еще одного – из молодежки. Почему же «Сочи» на 16-м месте в таблице, раз лимит был в интересах сборной и подготовил сильнейших?

Расширение РПЛ до 18 клубов, которое состоится или этим летом, или через год, скорее навредит. И не надо марать патриотизм неподготовленными идеями, ведь с ним и так много нехороших вещей сделали. Патриотично не убивать путевкой в РПЛ нищие клубы. Патриотично воспитать столько своих мальчишек, чтобы обошлись в сборной без натурализации. Патриотично, когда футболистам не плевать на молодежную и первую команды страны.

Зачем выбрали Прядкина? В интересах сборной. Зачем Кононов тренировал «Спартак»? В интересах сборной. Зачем светит солнце? Ну, вы поняли. Давно этому аргументу не верят, ведь без реальной конкуренции профессионалом станет только врожденный трудоголик, а такие люди всегда в меньшинстве в любой профессии. У вас есть заявление Газизова, что расширение РПЛ «плюс для сборной», а есть мнение Федуна, что «появится рынок продавцов и покупателей игр, как 10-15 лет назад».