«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

29 января 2020, 15:13

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» подходит к этому поединку с восьмиматчевой беспроигрышной серией. Да и вообще, за последние 18 официальных поединков «горожане» проиграли только два раза. Однако в одном из матчей команда Хосепа Гвардиолы уступила как раз «Манчестер Юнайтед» (1:2).

На протяжении указанной восьмиматчевой беспроигрышной серии «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0 и 1:0), «Эвертон» (2:1), «Порт Вэйл» (4:1), «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Астон Виллу» (6:1), «Фулхэм» (4:0) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

С представителями топ-шестерки «Манчестер Сити» в этом первенстве заработал семь очков. «Горожане» на своем поле обыграли «Челси» (2:1), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и проиграли МЮ (1:2). На выезде подопечные Гвардиолы разгромили «Арсенал» (3:0), но уступили «Ливерпулю» (1:3).

Также стоит отметить, что «Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних Кубков Лиги. Беспроигрышная серия «горожан» в этом турнире равна уже 16 матчам.

Травмирован в «Манчестер Сити» Лерой Сане. Участие Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Жоау Канселу под вопросом.

Манчестер Юн

Потерпев поражение в дерби от «Ливерпуля» (0:2), а потом еще и опозорившись в домашней дуэли с «Бернли» (0:2), «Манчестер Юнайтед» отыгрался в Кубке Англии на «Транмире», разгромив мерсисайдцев 6:0.

Это только третья победа «красных дьяволов» за восемь последних официальных встреч. Еще подопечные Уле Гуннара Сульшера обыграли «Норвич» в АПЛ (4:0) и «Вулверхэмптон» в Кубке Англии – (1:0). В других поединках, кроме поражений от «Ливерпуля» и «Бернли», МЮ проиграл «Манчестер Сити» в Кубке Лиги (1:3), «Арсеналу» в АПЛ (0:2), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии – 0:0.

В матчах с представителями топ-шестерки МЮ заработал больше очков, чем «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» обыграли «горожан» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1), сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), «Арсеналом» (1:1) и разгромили «Челси» (4:0). Проиграл МЮ только как раз в недавних гостевых встречах «Ливерпулю» (0:2) и «Арсеналу» (0:2).

Травмированы у «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Скотт Мактоминей и Маркус Рашфорд. Под вопросом участие Тимоти Фосу-Менса.

Статистика

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» насчитывает восемь официальных матчей.

Беспроигрышная серия «горожан» в Кубке Лиги достигла 16 поединков.

Во всех четырех последних встречах в Кубке Лиги «Манчестер Сити» выигрывал с разницей не менее чем в два мяча.

«Манчестер Юнайтед» победил в трех из восьми предыдущих официальных поединков.

В восьми из десяти последних официальных матчей «красных дьяволов» сыграла ставка «обе забьют – нет».

Прогноз

Гостевая победа над «Манчестер Сити» могла бы помочь «красным дьяволам» реабилитироваться за последние неудачи. Однако Гвардиола любит выигрывать все турниры, в которых он принимает участие. Поэтому МЮ ожидает очень сложный поединок. Тем более что «красным дьяволам» нужно отыграть гандикап даже не в один, а в целых два мяча. Сделать это будет сложно из-за проблем в атакующей линии.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити с форой (-1.5) за 1.97 в БК 1хСтавка