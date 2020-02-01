«Реал» Мадрид – «Атлетико»: Видеопрогноз от экспертов

Реал Мадрид
«Королевский клуб» сейчас находится в отличной форме. За этот месяц «Реал» сыграл в общей сложности семь матчей и во всех выходил победителем. В Суперкубке Испании мадридцы были сильнее «Валенсии» (3:1), после чего в финальном матче в серии пенальти обыграли как раз «Атлетико», став обладателем трофея.
В Кубке Испании подопечные Зинедина Зидана без проблем справились с представителями низших дивизионов. Сначала они нанесли поражение «Унионистасу» (3:1), а затем обыграли «Сарагосу» (4:0).
В Примере «Реал» за этот период не оставил шансов «Хетафе» (3:0), «Севилье» (2:1) и «Вальядолиду» (1:0). Именно эта победная серия, вместе с осечкой «Барселоны», вывели «королевский клуб» на первую позицию в чемпионате.
У «сливочных» травмирован полузащитник Марко Асенсио. Продолжают восстанавливаться после повреждений вингер Эден Азар и нападающий Гарет Бэйл.
Атлетико
«Матрасники» сейчас переживают игровой кризис. Начался он как раз после поражения от «королевского клуба» в Суперкубке Испании. Затем «Атлетико» проиграл в рамках Примеры «Эйбару» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка Испании в 1/16 финала в противостоянии со скромным «Культураль Леонеса», который выступает лишь выступающим в Сегунде В (1:2 в дополнительное время).
Не увенчался успехом и домашний матч минувшего тура с «Леганесом», который завершился вничью 0:0. После ряда неудач «Атлетико» опустился на пятую строчку в турнирной таблице, уступая лидеру уже десять пунктов.
В лазарете у «Атлетико» Хосе Хименес, Тома Лемар, Диего Коста. Участие в матче Кирана Триппьера и Коке под вопросом.
Статистика
- В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.
- За шесть последних очных поединков ничейный результат был зафиксирован пять раз.
- «Реал» в нынешнем чемпионате не проиграл ни одного матча, в 8 из 11 одержав победы.
- «Атлетико» не смог забить в трех из четырех последних матчах во всех турнирах.
- Прогноз «тотал меньше 2,5» прошел в в 5 из 6 последних матчей «сливочных» и «матрасников» в Примере.
Прогноз
В последнее время «Атлетико» переживает игровой спад. В атаке у команды серьезные проблемы. Защита вроде надежно играет у обоих соперников, но вот дома «Реал» отличается регулярно в домашних матчах.
Наш прогноз – победа Реала за 1.90 в БК Фонбет
Источник: www.vseprosport.ru