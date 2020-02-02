«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 14:53

Тоттенхэм

После неплохого старта с Моуриньо, «Тоттенхэм» сейчас спотыкается почти на каждом шагу. В пяти последних матчах в Премьер-лиге «шпоры» заработали только пять очков, сыграв вничью с «Норвичем» (2:2) и «Уотфордом» (0:0), а проиграв «Саутгемптону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:1). Победить «Тоттенхэм» сумел лишь «Норвич», обыграв «канареек» в домашней встрече (2:1).

Эта победа помогла «Тоттенхэму» подняться на шестое место, но от «Челси» «шпоры» по-прежнему отстают на шесть баллов.

Представителям топ-шестерки «Тоттенхэм» после прихода Моуриньо только проигрывает. «Шпоры» с португальцем уступили «Ливерпулю» (0:1), «Челси» (0:2) и МЮ (1:2). Хотя под руководством Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» сумел отобрать на выезде очки у «Манчестер Сити» и «Арсенала» (оба матча по 2:2), но тоже проиграл «Ливерпулю» (1:2).

Травмированы у «Тоттенхэма» Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн. Также в «Ньюкасл» аренду отправился Дэнни Роуз, а в «Интер» перешел Кристиан Эриксен.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» хоть и проиграл посреди этой недели МЮ на «Этихад» (0:1), но «горожане» все равно прошли в финал Кубка Лиги. Учитывая, что соперником команды Хосепа Гвардиолы по финалу будет «Астон Вилла», хотя бы один трофей «Манчестер Сити» в этом году должен завоевать.

В чемпионате «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей, потеряв очки в дуэли с «Кристал Пэлас» (2:2). «Шеффилд Юнайтед» подопечные Гвардиолы победили (2:0, 1:0), «Эвертон» (2:1), а «Астон Виллу» разгромили (6:1).

Эти результаты позволили МС выйти на чистое второе место. Но отставание от «Ливерпуля» все равно увеличилось.

С представителями топ-шестерки «Манчестер Сити» в этом сезоне заработал семь очков, обыграв «Арсенал» (3:0) и «Челси» (2:1). «Ливерпулю» «горожане» проиграли (1:3), МЮ (1:2), а с «Тоттенхэмом» сыграли вничью 2:2. «Лестер» команда Гвардиолы на своем поле спокойно победила (3:1).

Лазарет «Манчестер Сити» снова увеличился. К Лерою Сане и Бенжамену Менди присоединился Фернандиньо. Также в аренду в «Лейпциг» отправился Анхелиньо.

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл один из пяти предыдущих поединков в Премьер-лиге.

В шести из десяти минувших матчей «шпор» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

сыграла ставка «тотал больше 2,5». «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате.

В восьми из десяти последних поединков «горожан» в Премьер-лиге сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Также эта же ставка сыграла в десяти из 12 гостевых встреч команды Гвардиолы в чемпионате.

До четвертьфинала минувшего ЛЧ «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» во всех четырех очных встречах.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» во всех четырех очных встречах. В первом круге этого первенства команды разошлись миром 2:2.

Прогноз

«Тоттенхэм» Жозе Моуриньо хорошо отыграл против «Ливерпуля» и вполне заслуживал даже ничьей в своем матче. Однако, как показывают встречи с другими клубами, с представителями топ-шестерки «шпоры» начали играть хуже. Учитывая, что «Манчестер Сити» сейчас набрал хорошую форму, «горожане» в Лондоне должны обыграть хозяев.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в 1-2 гола за 2.30 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru