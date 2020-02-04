«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:54

Вердер

«Вердер» полностью провалил первый круг чемпионата, не сумев выбраться из зоны вылета. В первом поединке после зимней паузы команда Флориана Кофельдта дала болельщикам повод для оптимизма, обыграв 1:0 «Фортуну», но затем снова наступил спад. В 19-м туре «музыканты» без шансов проиграли 0:3 дома «Хоффенхайму», погасив все разговоры о выходе из кризиса.

В последнем туре «Вердер» сумел открыть счет в поединке с «Аугсбургом», но в итоге проиграл 1:2, показав при этом футбол далеко не лучшего качества. Таким образом «музыканты» потерпели 11-е поражение в сезоне и остались на 16-м месте в таблице, но от 15-го «Майнца» они отстают всего на один балл, так что ситуация в безнадежную еще не превратилась.

Боруссия Д

«Боруссия» определенно делает ставку на чемпионство и своей игрой подтверждает претензии на титул – пока «шмели» в таблице третьи, но при этом находятся в блестящей форме. От лидера «Баварии» команда Люсьена Фавра отстает на три очка, от второго «Лейпцига» ее отделяет два балла – так что вся борьба за золото еще впереди.

После зимней паузы «шмели» заиграли куда увереннее и результативнее, чем в конце 2019 года – первой их жертвой в новом году стал «Аугсбург», его удалось обыграть со счетом 5:3 в гостях. В следующем поединке со счетом 5:1 был бит «Кельн», а в прошлом туре пять безответных голов влетело в ворота «Униона» - на счету Эрлинга Холанда уже семь голов в трех матчах за клуб.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей «Вердер» не обыгрывал «Боруссию» - поражение и четыре ничьи

«Вердер» проиграл два последних матча

Три последних матча «Боруссия» выиграла с общим счетом 15:4

Прогноз

В прошлом сезоне «Вердеру» удалось выбить «Боруссию» из Кубка и пробиться в четвертьфинал, но сейчас это уже совсем другой «Вердер», и конечно же, совсем другая «Боруссия» - более мощная, атакующая. В своем нынешнем состоянии «музыканты» вряд ли способны дать настоящий бой «шмелям», да и чемпионат для них сейчас имеет куда большую важность.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Боруссию». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.93

Источник: www.vseprosport.ru