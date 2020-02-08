«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 12:29

Байер

«Байер» пока не оправдывает прогнозов болельщиков – ставка «фармацевтами» определенно делается на финиш в зоне Лиги Чемпионов, но пока команда Петера Боса с задачей не справляется. После 20 туров клуб располагается на пятом месте в таблице с 34 очками в активе и уже на пять баллов отстает от «Боруссии» из Менхенгладбаха, имея при этом серьезную конкуренцию со стороны «Шальке».

Первые два матча после зимнего перерыва «фармацевты» провели на очень высоком уровне – сперва разбили в гостях со счетом 4:1 «Падерборн», затем три безответных мяча отправили дома «Фортуне». Однако, с соперником посерьезнее у «Байера» возникли проблемы, в выездном поединке с «Хоффенхаймом» очков взять не удалось – оппонент победил 2:1 и прервал серию «фармацевтов» из трех побед.

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Боруссия Д

«Боруссия» своего лучшего футбола в первом круге чемпионата не показала, но при этом сумела остаться в гонке за золотом. Во время зимнего перерыва «шмели» провели несколько трансферов, которые дали результат сходу – в первую очередь речь идет о Эрлинге Холанде, забившем уже восемь голов, но и Эмре Джан, перешедший из «Ювентуса», вполне способен усилить центр полузащиты «Боруссии».

После трех крупных побед кряду над «Аугсбургом» (5:3), «Кельном» (5:1) и «Унионом» (5:0), «Боруссия» подходила к поединку Кубка Германии с «Вердером» в качестве явного фаворита, но в итоге этот статус не оправдала. Поражение 2:3 оставило «шмелей» за бортом турнира и прервало серию из трех победу кряду.

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Статистика

В первом круге «Боруссия» разгромила «Байер» со счетом 4:0

В последних шести матчах «Боруссия» добыла пять побед над «Байером», одна встреча завершилась ничьей

В четырех последних выездных матчах чемпионата «Боруссия» одержала три победы

Только в одном из 12 последних домашних матчей «Байер» сумел обыграть «Боруссию», потерпел при этом пять поражений

Прогноз

«Боруссия» обожглась в Кубке Германии на неделе, уступив «Вердеру», но вряд ли это поражение глобально скажется на форме «шмелей», которые явно рассчитывают не выпасть из чемпионской гонки. «Байер» для «Боруссии» является довольно комфортным соперником – в Леверкузене за 13 лет «шмели» проиграли лишь раз, да и в первом круге разобрались с соперником без проблем.

«Байер» в последнем туре показал, что проблем в обороне у него предостаточно, с результативной и быстрой «Боруссией» они вполне могут вылиться в поражение.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Боруссию». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.68

Источник: www.vseprosport.ru