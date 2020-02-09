«Интер» — «Милан»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:10

Интер М

«Интер» в нынешнем сезоне оправдывает прогнозы болельщиков – команда Антонио Конте ведет борьбу за скудетто. После 22 туров «нерадзурри» занимают второе место в таблице с 51 очком в активе, проигрывая лидеру «Ювентусу» три балла. Ближе к концу первого круга чемпионата появился еще один претендент на золото – «Лацио» - идет на третьем месте и уступает «Интеру» всего один балл.

В самом начале 2020 года «Интер» попал в полосу неудач, в трех турах кряду ему не удавалось победить – «Аталанте» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Кальяри» (1:1) удалось разжиться очками. Тем не менее, в прошлом туре неудачная серия была прервана – в гостях «Интер» со счетом 2:0 обыграл «Удинезе» и сохранил гандикап в три балла от лидера, отыграть который можно уже в предстоящем туре.

Дисквалифицированы: Лаутаро Мартинес, Томмазо Берни и Алессандро Бастони. Рискуют пропустить матч Самир Ханданович и Борха Валеро.

Милан

«Милан» выдал невзрачный старт и долгое время приходил в себя, лишь в последнее время Стефано Пиоли удалось немного стабилизировать ситуацию. В данный момент «россонери» занимают девятое место в таблице с 32 очками в активе – от зоны Лиги Европы их отделяет уже всего один балл, а четвертая «Аталанта» находится на расстоянии семи очков.

После разгрома 0:5 от «Аталанты» в 17 туре выводы «Милан» сделал – на сегодняшний день это последнее его поражение. Успех «россонери» имеют и в Кубке Италии – обыграв 4:2 «Торино» в экстра-таймах, «Милан» обеспечил себе путевку в полуфинал. В последнем туре чемпионата «Верона» оказала серьезное сопротивление и отстояла ничью 1:1, которая прервала серию «Милана» из трех побед кряду.

Вне игры Леонардо Дуарте и Лукас Билья.

Статистика

В первом круге «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0

Ни в одном из восьми последних матчей «Интер» не проигрывал «Милану» - четыре победы и четыре ничьи

Только в одном из пяти последних матчей между клубами забивалось более двух голов

Ни в одном из двух последних матчей «Милан» не забивал более одного гола

Ни в одном из девяти последних матчей «Интер» не пропускал более одного гола

Прогноз

«Интер» в прошлом туре добыл долгожданную победу, которая положила конец неудачной серии команд из трех матчей, но что более важно, сохранила за «нерадзурри» второе место. Очевидно, что в сложившейся ситуации команду Конте не устроит никакой другой результат, кроме победы, но отсутствие Лаутеро Мартинеса, на счету которого 11 голов в Серии А, серьезно ослабит атакующую линию «Интера».

«Милан» постепенно выбирается из кризиса, но игра «росснери» далека от идеальной – наверняка они закроются в обороне и постараются максимально усложнить жизнь сопернику, на победу в своем нынешнем состоянии команда Пиоли вряд ли может рассчитывать.

По нашему мнению, «Милан» победить не сможет, но проблемы создаст. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Интер» не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru