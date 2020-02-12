«Интер» — «Наполи»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 15:22

Интер М

«Интер» проводит один из лучших сезонов за последнее время – команда Антонио Конте ведет борьбу за чемпионство. В данный момент «нерадзурри» лидируют в таблице с 54 очками, но опережают второй «Ювентус» лишь по дополнительным показателям, да и третий «Лацио» явно делает ставку на скудетто и имеет всего на один балл меньше.

Подняться на пьедестал «Интер» сумел в прошлом туре – после поражения «Ювентуса» в Вероне, «нерадзурри» определенно настраивались на победу в миланском дерби, которой в итоге и добились. Несмотря на провальный первый тайм и два пропущенных гола, во второй половине встречи «Интер» отправил в ворота «Милана» четыре гола и выбился в лидеры, продлив серию без поражений в чемпионате до 16 матчей.

Под вопросом выход на поле Самира Хандановича и Роберто Гальярдини.

Наполи

«Наполи» откровенно проваливает сезон и выхода из кризиса найти не может. После смены главного тренера ситуация кардинально не изменилась – под руководством Дженнаро Гаттузо «партенопейцы» занимают в данный момент лишь 11-е место в таблице. Побороться за путевку в Лигу Чемпионов они уже вряд ли смогут, учитывая 12 очков отставания от «Аталанты», но пробиться в Лигу Европы способны вполне.

К поединку последнего тура против «Лечче» неаполитанцы подходили с серией из трех побед кряду и считались явным фаворитом, но вопреки всем прогнозам, не смогли взять ни одного очка. Поражение 2:3 еще больше пошатнуло шансы Гаттузо доработать до конца сезона, а о Лиге Чемпионов «Наполи» уже определенно может забыть.

Не сыграют: Кевин Малькюи и Фаузи Гулям.

Статистика

В чемпионате «Интер» обыграл «Наполи» со счетом 3:1

В каждом из пяти последних домашних матчей «Интер» пропускал

В каждом из трех последних матчей «Наполи» забивал минимум два гола

Ни в одном из 10 последних матчей во всех турнирах «Интер» нет проигрывал – шесть побед и четыре ничьи

Прогноз

«Интер» безусловно является фаворитом поединка и явно будет делать ставку на победу, но при этом легкой победы хозяевам ждать вряд ли стоит. Несколько дней назад «нерадузрри» отдали все силы в дерби, а уже в воскресенье их ждет один из главных матчей сезона с «Лацио», поэтому без ротации Конте явно не обойтись.

«Наполи», в свою очередь, явно будет стремиться победить в Кубке – для неаполитанцев этот трофей может стать утешительным призом сезона, поэтому настрой гостей будет невероятно боевым.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.76

Источник: www.vseprosport.ru