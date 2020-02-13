«Милан» — «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 14:07

Милан

«Милан» проводит не самый лучший сезон, но продолжает попытки пробиться в зону еврокубков, положение его безнадежным пока назвать нельзя. После 23 туров «россонери» занимают 10-е место в таблице с 32 очками в активе, отставая от шестой «Вероны» на два очка, а от четвертой «Аталанты» - на 10 баллов.

В воскресенье команда Стефано Пиоли выдала один из лучших таймов в сезоне – в дерби «Милан» к перерыву имел преимущество в два гола над «Интером». Тем не менее, матч «россонери» был проигран со счетом 2:4, таким образом прервалась их серия из семи матчей без поражений, что в свою очередь вновь подняло ряд слухов об отставке Пиоли.

Не сыграют: Леонардо Дуарте и Раде Крунич.

Ювентус

«Ювентус» в нынешнем сезоне встретился с жесткой конкуренцией по всем фронтам – в Серии А команда Маурицио Сарри уже не является лидером. Чемпион Италии после 23 туров находится на второй строчке в таблице, но уступает лидеру «Интеру» только за счет дополнительных показателей, третий «Лацио» находится на расстоянии всего одного балла.

В последнем туре «Ювентус», вопреки всем прогнозам, потерпел поражение от «Вероны» в чемпионате. «Старая синьора» не показала качественного футбола и проиграла абсолютно заслуженно, уступив пьедестал конкуренту. Таким образом давление на Сарри достигло своего пика, но Джанлуиджи Буффон на днях высказал полную поддержку наставнику со стороны команды и желание исправить ситуацию.

Не сыграют: Данило, Федерико Бернардески, Джорджио Кьеллини и Сами Хедира.

Статистика

«Милан» проиграл последние девять матчей «Ювентусу»

Ни в одном из двух последних матчей «Милан» не побеждал

Только в одном из трех последних домашних матчей «Милан» пропускал менее двух голов

В восьми последних матчах «Ювентус» одержал шесть побед

Прогноз

«Ювентус» явно делает ставку на победу во всех турнирах, в которых принимает участие, так что «Милану» предстоит сегодня очень непростое испытание. После поражения от «Вероны» «старая синьора» наверняка всеми силами будет стараться реабилитироваться в глазах болельщиков, состав определенно будет сильнейшим и билет в финал для гостей будет приоритетной целью.

«Милан» отдал массу сил в дерби и явно находится сейчас не в лучшем состоянии, да и настроение в коллективе далеко не идеальное, так что шансов на успех у «россонери» минимум.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – победа «Ювентуса». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru