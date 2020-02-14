«Валенсия» – «Атлетико»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 16:09

Валенсия

Поражение от «Хетафе» в прошлом туре отбросило «Валенсию» на седьмое место в таблице. Однако положение «летучих мышей» далеко не критическое. «Валенсия» всего на два балла отстает от четвертого «Атлетико», а от третьего «Хетафе» - на пять.

Судя по статистике заработанных очков, «Валенсия» дома и «Валенсия» на выезде – это две разные команды. После Нового года эта разница стала еще более ощутимой. Дома «Валенсия» победила «Эйбар» (1:0), «Барселону» (2:0) и «Сельту» (1:0), но на выезде «летучие мыши» проиграли «Мальорке» (1:4) и «Хетафе» (0:3).

Впрочем, против «Хетафе» «Валенсии» пришлось играть без половины основных игроков. Многие из них уже пошли на поправку. В лазарете у «Валенсии» до сих пор находятся Эсекиэль Гарай, Ману Вальехо и Кристиано Пиччини. Дисквалифицирован Алессандро Флоренци.

Зато близки к возвращению Денис Черышев, Яспер Силессен, Кевин Гамейро, Франсис Коклен, Родриго и Хосе Луис Гайя. Отбыл дисквалификацию Даниэль Васс.

Атлетико

«Атлетико» в прошлом туре прервал серию неудач. Фиаско от «Реала» в финале Суперкубка Испании выбило «матрасников» из колеи на четыре матча. За это время команда Диего Симеоне в чемпионате проиграла «Эйбару» (0:2), «Реалу» (0:1) и сыграла дома вничью с «Леганесом» (0:0), а в Кубке Испании вылетела от «Культурал Леонесы» (1:2).

Поражения в Ла Лиге привели к тому, что «Атлетико» постепенно потерял свои позиции в четверке, но всего одной победы над «Гранадой» (1:0) в минувшем туре «матрасникам» хватило, чтобы выбраться на четвертую строчку.

«Атлетико» на выезде играет чуть лучше «Валенсии», но гостевая форма «матрасников» все равно выглядит довольно слабо. В 11 гостевых матчах в Ла Лиге «Атлетико» по три раза выиграл и проиграл, остальные пять поединков сыграв вничью. С командами, которые сейчас представляют первую семерку, «матрасники» в гостях заработали лишь один балл. Команда Симеоне сыграла вничью с «Севильей» (1:1). «Реалу» «Атлетико» проиграл 0:1, а «Реал Сосьедаду» - 0:2.

Травмированных у «Атлетико» тоже немало. В лазарете у клуба находятся Киран Триппьер, Жоау Феликс, Герман Валера и Дарио Поведа. Под вопросом участие Диего Косты, Эктора Эрреры и лучшего бомбардира Альваро Мораты.

Статистика

Беспроигрышная домашняя серия «Валенсии» в Ла Лиге достигла 13 поединков.

В девяти из 12 домашних матчей «Валенсии» в чемпионате сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Атлетико» выиграл только одну из шести последних официальных встреч.

На выезде в Ла Лиге «Атлетико» выиграл лишь в одном из восьми предыдущих поединков.

В десяти из 11 гостевых матчей «матрасников» в Примере сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Валенсия» не может победить «Атлетико» уже десять очных поединков подряд.

В прошлом сезоне на «Месталье» команды сыграли 1:1, а дома «матрасники» победили 3:2.

В первом круге этого первенства «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» сыграл с «летучими мышами» 1:1.

Прогноз

Несмотря на победу над «Гранадой» (1:0), «Атлетико» сейчас находится в невнятном состоянии. Команда перестала стабильно добывать результат, снова проиграла «Реалу», да еще и травмированных у «матрасников» немало. «Валенсия» хоть и уступила «Хетафе», но у «летучих мышей» в общих чертах дела сейчас идут вверх.

Кроме того, «Валенсия» отлично играет дома, а «Атлетико» с большими трудностями в этом первенстве удается побеждать в гостях. Судя по всему, «Валенсии» по силам прервать безвыигрышную серию в очных встречах с «матрасниками».

Наш прогноз – победа Валенсии за 3.16 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru