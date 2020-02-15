«Аталанта» — «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 12:33

Аталанта

Для «Аталанты» нынешний сезон складывается весьма успешно – команда Джанпьеро Гасперини делает ставку на финиш в первой четверке, с чем успешно пока справляется. Несмотря на некоторые трудности в первом круге, сейчас бергамаскам удалось закрепиться на четвертой строчке, не положение их довольно неустойчивое – пятая «Рома» находится на расстоянии трех очков.

После сенсационного поражения от СПАЛа в 20-м туре, «Аталанта» оступилась еще в одной встрече с аутсайдером – в 22-м туре на своем поле она сыграла вничью 2:2 с «Дженоа». Визит во Флоренцию в прошлом туре обещал быть весьма сложным и в итоге таким и стал, но выручил «Аталанту» Руслан Малиновский, дальний удар которого помог «Аталанте» одержать победу 2:1 в гостях.

Проблем с травмами у хозяев нет.

Рома

«Рома» также претендует на путевку в Лигу Чемпионов, но нехватка стабильности пока не позволяет команде Паулу Фонсеки закрепиться в первой четверке. Римляне по ходу сезона уже несколько раз оказывались на четвертом месте, но «Аталанта» на дистанции показывает куда более содержательный футбол и держит «волков» на расстоянии трех очков.

В последнее время в игре «Ромы» наметился серьезный спад – все началось с римского дерби, где «Лацио» удалось вырвать ничью 1:1 и не подпустить главного врага к себе. После этого команда Фонсеки, вопреки всем прогнозам была разгромлена 2:4 «Сассуоло» в гостях, а в прошлом туре дома 2:3 проиграла «Болонье», поставив португальского наставника на грань увольнения.

Не сыграют Николо Дзаньоло и Давиде Дзаппакоста.

Статистика

В первом круге «Аталанта» обыграла «Рому» со счетом 2:0

Ни в одном из четырех последних матчей «Аталанта» не проигрывала «Роме» - две победы и две ничьи

Только в одном из четырех последних матчей между клубами забивалось менее трех голов

«Аталанта» является самой результативной командой чемпионата – 61 гол в 23 матчах

В последних четырех матчах «Рома» пропустила 11 голов

Прогноз

«Аталанта» далеко не безгрешна в нынешнем сезоне, но при этом ошибки бергамасков не носят систематический характер и со своей главной задачей они умело справляются. Что касается «Ромы», то ее кризис с каждым туром становится все более серьезным и сегодня «волки» не спроста являются аутсайдером поединка.

В обороне у «Ромы» полный бардак и проблем с забитыми голами у хозяев быть не должно, но и «Аталанта» также не идеальна в защите, так что на голы в этой встрече есть смысл рассчитывать, но сенсации ждать не стоит.

По нашему мнению, хозяева возьмут очки в результативном матче. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Аталанта» не проиграет + тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru