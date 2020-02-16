«Лацио» — «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 15:03

Лацио

«Лацио» безусловно можно назвать одним из главных открытий Серии А – несмотря на то, что команда Симоне Индзаги регулярно претендует на место в зоне Лиги Чемпионов, в ее планы входят более амбициозные цели. Пока римляне находятся на третьем месте в таблице с 53 очками в активе, но «Интеру» и «Ювентусу» они проигрывают всего один балл.

После нескольких неудачных матчей в начале 2020 года, в числе которых и поражение 0:1 от «Наполи» в Кубке Италии, «орлы» вновь вышли на тропу побед. В последнем туре «Лацио» встретил серьезное сопротивление со стороны «Пармы», но обыграл в итоге соперника со счетом 1:0 на его поле, обострив интригу в чемпионской гонке до предела.

Не сыграет Лулич.

Интер М

«Интер» с приходом Антонио Конте сходу превратился в претендента на скудетто – «нерадзурри» сделали ряд серьезных приобретений, которые помогают команде стабильно брать очки. К старту 24-го тура «Интер» подходит на первой строчке в таблице с 54 очками, но «Ювентус» он опережает только за счет дополнительных показателей, а «Лацио» имеет на один балл меньше.

После феерического камбека в дерби, где «Интеру» удалось отыграться с 0:2 после первого тайма, ему предстояло сыграть с «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии. В итоге усталость дала о себе знать – «нерадзурри», вопреки всем прогнозам, показали очень слабый футбол и уступили сопернику со счетом 0:1 на своем поле, но исправить ситуацию «Интер» вполне способен в ответной встрече.

Рискуют пропустить матч Гальярдини, Сенси и Ханданович.

Статистика

В первом круге «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 1:0

В трех последних домашних матчах «Лацио» потерпел три поражения от «Интера»

Только в одном из трех последних домашних матчей «Лацио» не пропускал

Ни в одном из 11 выездных матчей чемпионата «Интер» не проигрывал – девять побед и две ничьи, это лучший показатель в Серии А

Прогноз

«Интер» вновь выбился в лидеры чемпионата и явно останавливаться на достигнуто не планирует – ситуация в турнирной таблице обязывает гостей делать ставку только на победу. В матче Кубка получили отдых многие игроки основы, так что сегодня «нерадзурри» будут достаточно свежи, воспользоваться усталостью римлянам вряд ли удастся.

В гостях «Интер» играет великолепно и довольно комфортно чувствует себя в последние годы на «Олимпико» - «Лацио» в обороне далеко не безгрешен и сегодня эти ошибки вполне могут стоит «орлам» очков.

Мы считаем, что выиграть хозяева не смогут. Прогноз – «Интер» не проиграет. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru