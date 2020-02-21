«Брешиа» — «Наполи»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 15:57

Брешиа

«Брешиа» предпринимает отчаянные попытки спасти ситуацию, но сезон постепенно для «ласточек» превращается в настоящий провал – тренеры сменяются один за другим, а выбраться из зоны вылета они пока не могут. Однако, пока шансы на спасение у клуба есть – до 17-й «Сампдории» «ласточкам» не хватает семи очков, этот гандикап еще можно преодолеть.

В дебютном поединке у руля команды Диего Лопеса «Брешиа» была близка к тому, чтобы обыграть на своем поле «Удинезе», но в итоге довольствовалась лишь ничьей. В последнем туре никаких шансов «ласточкам» не оставил «Ювентус» - в Турине чемпион Италии добыл победу 2:0, которая продлила серию «Брешии» без побед до девяти матчей.

Дисквалифицирован Флориан Айе. По причине травм матч пропустят Эрнесто Торрегросса, Сандро Тонали и Ромуло.

Наполи

«Наполи» также нынешний сезон явно не может занести себе в актив – первый круг «партенопейцами» был провален, да и с приходом Дженнаро Гаттузо все проблемы не исчезли, хоть и играть команда стала гораздо стабильнее. В данный момент «Наполи» находится на девятом месте с 33 очками, отставая от зоны Лиги Европы на два балла.

Шансов пробиться в первую четверку у «Наполи» минимум – «Аталанта» впереди на 12 баллов и своей игрой бергамаски доказывают, что отдавать свою позицию они не намерены. Прошлая неделя для «Наполи» была весьма успешной – со счетом 1:0 они обыграли в гостях «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии, затем сумели с аналогичным счетом выиграть у «Кальяри».

Травмирован Кевин Малькюи. Рискуют пропустить матч Аркадиуш Милик и Ирвинг Лосано.

Статистика

Ни в одном из восьми последних матчей «Брешиа» не обыгрывала «Наполи» - пять поражений и три ничьи

Ни в одном из девяти последних матчей «Брешиа» не побеждала – шесть поражений и три ничьи

В последних шести матчах «Наполи» одержал пять побед

Прогноз

«Наполи» все еще далек от своей оптимальной формы, но есть смысл отметить явный прогресс в игре команды – победы она добывает регулярно и явно от мечты о четвертом месте еще не отказалась. Отличной возможностью приблизиться к цели является победа в сегодняшнем поединке – «Брешиа» в обороне играет безобразно, да и очки берет по большим праздникам – с таким соперником справиться «Наполи» вполне способен.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Наполи». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru