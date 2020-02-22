«Лестер» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 14:58

Лестер

Несмотря на не самые лучшие результаты, «Лестер» далек от того, чтобы потерять свое место в четверке. «Лисы» опережают «Челси» на девять очков, а пятый «Тоттенхэм» на десять. Однако это теоретически может случиться, если команда Брендана Роджерса продолжит играть в том же духе.

«Лестер» в десяти последних матчах Премьер-лиги выиграл только три раза, столько же встреч сыграл вничью и четыре поединка проиграл. Если бы «Лестер» начал чемпионат с такими показателями, в лучшем случае «лисы» претендовали бы на попадание в Лигу Европы.

В 2020 году в Премьер-лиге «Лестер» обыграл «Ньюкасл» (3:0), «Вест Хэм» (4:1), сыграл вничью с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0), а проиграл «Саутгемптону» (1:2) и «Бернли» (1:2).

С представителями топ-шестерки «Лестер», в целом, играет неплохо. Если ими не являются лидер или чемпион Премьер-лиги. «Ливерпулю» «лисы» проиграли 1:2 и 0:4, а «Манчестер Сити» в первом круге уступили 1:3. С другими «Лестер» выступил лучше. Команда Роджерса дома обыграла «Арсенал» (2:0), «Тоттенхэм» (2:1), сыграла вничью с «Челси» (2:2), а на выезде уступила МЮ (0:1) и разошлась миром с «Челси» (1:1).

Травмированы у «Лестера» Даниэль Амарти и Нампалис Менди. Дисквалифицирован Хамза Чудури. Под вопросом участие Мэтти Джеймса и Уилфреда Ндиди.

Манчестер Сити

Как показала встреча с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» не сильно выбила из колеи новость о дисквалификации из Лиги Чемпионов. Хотя, может, просто соперник у «горожан» был слишком слабый. В пяти последних матчах в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы заработала десять очков, одолев «Астон Виллу» (6:1), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Вест Хэм» (2:0), сыграв вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а проиграв «Тоттенхэму» (0:2).

С представителями топ-шестерки «Манчестер Сити» в этом первенстве играет посредственно. На выезде «горожане» уступили «Ливерпулю» (1:3), «Тоттенхэму» (0:2), но разгромили «Арсенал» (3:0). Дома команда Гвардиолы победила «Челси» (2:1), сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Травмирован у «Манчестер Сити» только Рахим Стерлинг. Эмерик Ляпорт и Джон Стоунс выздоровели, и даже Лерой Сане близок к возвращению на поле. Под вопросом участие Давида Сильвы.

Статистика

«Лестер» выиграл только три из десяти минувших поединков в Премьер-лиге.

В восьми из этих десяти матчей сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Подопечные Брендана Роджерса проиграли только две из 15 минувших домашних встреч в АПЛ .

. В семи из десяти предыдущих гостевых матчей «Манчестер Сити» в Премьер-лиге сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Добыли в этих десяти поединках «горожане» шесть побед.

«Манчестер Сити» не может обыграть «Лестер» на «Кинг Пауэре» уже три матча подряд, но два из них состоялись в рамках Кубка Лиги.

В первом круге этого первенства МС дома победил «лисов» 3:1.

Прогноз

Перед прогнозом на этот матч важно помнить, что у «Манчестер Сити» на следующей неделе поединок с «Реалом» в Лиге Чемпионов. Даже не учитывая то, что в ней «горожане» не будут играть целых два года, определенно Гвардиола сделает акцент на этом турнире, а не на АПЛ , где уже все ясно. Для «Лестера» этот матч более важен.

Наш прогноз – обе забьют + тотал меньше 5.5 за 1.82 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru