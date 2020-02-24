Светлая голова

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сегодня, 12:00

«Соккер.ру» поздравляет с юбилеем выдающегося советского футболиста, олимпийского чемпиона Игоря Пономарева.

24 февраля исполнилось шестьдесят лет Игорю Анатольевичу Пономареву. Одному из ярчайших советских футболистов восьмидесятых. Прекрасный диспетчер, безупречный пенальтист и искусный исполнитель штрафных. Настоящий лидер своего «Нефтчи». Возможно, окажись Пономарев в большом клубе, список его трофеев был бы больше. Но Игорь Анатольевич оставался патриотом своего клуба.

В силу возраста мне не довелось увидеть тот знаменитый «Нефтяник», который становился бронзовым призёром чемпионата страны, я не видел на поле ни Анатолия Банишевского, ни Казбека Туаева, ни Эдуарда Маркарова, ни Анатолия Грязева. Зато я хорошо помню «Нефтчи» восьмидесятых.

На выезде бакинцы вели себя скромно, стараясь зацепиться за ничью. Этакий ощенившийся ёж, развернуть которого было непросто. Дома же «Нефтчи» представлял собой грозную силу, недаром выезд в столицу советского Азербайджана считался одним из самых сложных, а путь к золотым медалям обычно лежал через победу в Баку. У бакинцев всегда были хорошие вратари – Сергей Сергеевич Крамаренко, выигрывавший бронзу в составе того, звёздного «Нефтяника», Владимир Николаев, Эльхан Расулов, Вячеслав Чанов, Александр Жидков, Михаил Михайлов. Надёжные защитники Шакир Гарибов и Рашид Узбеков. Но главная сила «Нефтчи» была атака. Быстрые и техничные нападающие Искандер Джавадов, Машалла Ахмедов и Самед Шихларов, мастеровитые полузащитники Самед Курбанов и Абдулгани Магомедов, невысокий, но хитрый атакующий полузащитник Рафик Али-Заде, - лучший специалист Союза по зарабатыванию пенальти. Но мозговым центром сильнейшей команды республики был Игорь Пономарев.

Пономарев был заметен сразу, еще во время выхода «Нефтчи» на поле под футбольный марш Матвея Блантера. Среди партнёров – жгучих брюнетов он выделялся своей светлой шевелюрой. Но в игре Игоря можно было узнать безошибочно, даже если б он играл в парике. Очень умный, хладнокровный и рассудительный футболист, всегда знавший как распорядиться мячом. Он принимал решения, не раздумывая, кому, куда и как отпасовать. А может и пробить самому, если того требовала обстановка. Удар у «Шведа» был очень приличным. Своё прозвище Игорь Анатольевич получил из-за цвета волос. В начале восьмидесятых ещё никто не знал, что диспетчер «Нефтчи» уедет в Швецию и потом надолго останется в этой северной стране.

Игорь Пономарев прекрасно выполнял стандартные положения – угловые и штрафные были грозным оружием бакинцев. Кроме того, он был превосходным пенальтистом – одним из лучших в стране наряду с капитаном «Черноморца» Владимиром Плоскиной. Одессит реализовал 34 подхода, больше чем кто либо. Бакинцу же принадлежит так и не превзойдённое достижение – 24 точных удара подряд. Нередко удары Игоря приносили нефтяникам победы на последних минутах. Многолетний вице-президент мини-футбольной «Дины» Рафик Гусейнович Али-Заде вынуждал соперников фолить в своей штрафной, потом это искусство освоили Ахмедов с Шихларовым, ну а там уже Пономарев исполнял судейский приговор.

Помню, я был очень удивлён, когда узнал, что Пономарев – один из самых молодых игроков «Нефтчи», мне он виделся таким уже умудрённым опытом ветераном, а оказался вчерашним юниором. Но авторитет Игоря в команде был очень высок, да и играть в основе «Нефтчи» он начал очень рано, в восемнадцать лет. Очень быстро стал ключевым игроком бакинского клуба, а в двадцать выиграл чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Единственным из того состава нефтяников.

При всём уважении к тогдашнему «Нефтчи», потолок азербайджанской команды был не высок – в лучшем случае место в десятке. Да и попасть в сборную было непросто, даром, что команду возглавлял Константин Иванович Бесков, очень уважавший Пономарева. В сборной Союза бакинец дебютировал в 20 лет, в товарищеском матче против действующих чемпионов мира – аргентинцев, но в отборочных матчах ЧМ -82 «Швед» не играл. Предложений от других, ведущих клубов у Игоря было немало. Тот же Бесков звал в «Спартак».

В восемнадцать лет Игорь почти согласился и был близок к тому, чтоб стать спартаковцем. Но в семье произошло несчастье – умер отец. И оставить в Баку мать и сестру Игорь не мог. Он стал старшим мужчиной в семье. Бесков про «шведа» не забыл, но Пономарев не спешил переезжать в Москву. Коренной бакинец. Он был очень привязан к своему городу, да и «Нефтчи» не горел желанием расставаться с ведущим игроком. Но в 1982 году Пономарев всё же отправился в Москву, причём не в «Спартак».

Олег Базилевич в очередной раз попытался создать из ЦСКА копию киевского «Динамо». Армейцы заметно укрепили свой состав, использовав такой инструмент, как призыв в армию. Игорь к тому время закончил институт и должен был служить всего год. Но этот год ему предстояло провести в Центральном спортивном клубе Армии.

Затея Базилевича провалилась. ЦСКА не стал вторым киевским «Динамо», напротив, футболисты играли, кто в лес, кто по дрова. Новички команду не усилили, да и Игорь Пономарев был тенью себя бакинского. Забил всего три мяча против двенадцати точных ударов в предыдущем первенстве. Но всё же были и яркие моменты. Например, домашняя игра с «Араратом», - принципиальном соперником для любого бакинца, если даже на нём армейская форма. Сначала Игорь забил сам, а потом помог отличиться Александру Тарханову. При этом Игорь дошёл до лицевой линии и сделал оттуда пас пяткой набегавшему капитану. Но, расставшись с мячом, Пономарев понял, что угодил в офсайд. Пусть пассивный, но офсайд. Кто знает, что у линейного арбитра в голове. Игорь мгновенно оценил обстановку и вышел за линию поля, Тарханов бил безо всяких опасений. Правда, армейцы всё равно ту встречу проиграли.

Срок службы Пономарева подходил к концу, но ЦСКА не захотел отпускать футболиста. Игорю предложили подписать заявление о получении офицерского звания. Отказ был чреват перспективой продолжить службу где-нибудь стройбате в ТуркВО. Но Пономарев отказался. Лишь после вмешательства бывшего руководителя Азербайджана, секретаря ЦК КПСС Гейдара Алиева футболисту разрешили вернуться домой. Чуть позже вернулся в Баку, не сумевший заиграть в московском «Динамо», Искандер Джавадов. Знаменитая связка была воссоздана.

И тут снова приглашение Бескова. Игорь приехал к Константину Ивановичу домой. Поговорили по душам. Предложения «Спартака» было заманчивым, да и поиграть вместе с Федором Черенковым и Юрием Гавриловым очень хотелось. Но Пономарев обещал Гейдару Алиевичу вернуться в Баку. Не сдержать слово он не мог.

Возможно, потом Пономарев и пожалел, что не стал спартаковцем. Особенно, когда в «Нефтчи» началась смена поколений. Прежние лидеры или ушли или постарели, талантливая молодёжь ещё не оперилась, а приглашение футболистов из других республик оправдало себя лишь частично. Да и Азербайджану стало не до футбола, возникли серьёзные споры с Арменией. Но Пономарев играл и играл неплохо. В 1988 году Анатолий Бышовец включил капитана «Нефтчи» в состав сборной СССР , отправившейся на Олимпиаду в Сеул. Даром, что сам бакинец долго лечился и не принимал участия в отборочном турнире. Возможности Игоря были хорошо известны Анатолию Фёдоровичу.

Увы, первый же матч олимпийского турнира со сборной Южной Кореи стал для Пономарева и последним. Рецидив травмы колена. Олимпийским чемпионом Игорь стал, золотую медаль заслужил, но сезон-88 был закончен без его участия. А без своего лидера «Нефтчи» выбыл в первую лигу. Откуда в советские времена уже не вернулся.

Наши футболисты получили возможность играть за рубежом, и Игорь Анатольевич ей воспользовался. Уехал в шведский «Норрчёпинг», где отыграл еще сезон. Закончил в неполные тридцать из-за той злополучной травмы, полученной на Олимпиаде. В Азербайджан возвращаться не стал. Там было уже неспокойно. Остался в Швеции. Там и стал тренером.

И всё же Игорь Пономарёв вернулся в Баку. В 2000 году он возглавил ни много ни мало сборную Азербайджана. Провёл с ней отборочный цикл чемпионата мира. Наверное, от олимпийского чемпиона ждали большего. Но чуда не произошло. Продлевать контракт не стали. Впоследствии Игорь Анатольевич работал с азербайджанскими клубными командами, да и в чемпионате России успел поработать – на протяжении двух лет возглавлял пятигорский «Машук».

Даже не верится, что ему уже шестьдесят. Игорь Пономарев молод, активен, неравнодушен. Всегда находится в курсе футбольных событий. А в Баку его помнят и любят. Даже те, кто ни разу не видел «Шведа» на поле.