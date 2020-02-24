«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 14:22

Ливерпуль

Мерсисайдский клуб подходит к матчу не в лучшем настроении. На минувшей неделе они играли выездной матч в Лиге Чемпионов против мадридского «Атлетико» и уступили со счетом 0:1.

В Премьер-лиге ситуация выглядит практически решенной. Мало кто верит, что подопечным Юргена Клоппа не удастся завоевать «золотые» медали чемпионата. «Ливерпуль» последний раз становился чемпионом 30 лет назад, а с момента основания Премьер-лиги еще не разу не обладал титулом лучшей команды Англии.

На данный момент «Ливерпуль» обосновался на вершине турнирной таблицы и его отрыв от «Манчестер Сити» в 22 очка позволяет команде расслабиться.

В последнем туре мерсисайдцы серьезно помучились с «Норвичем», одолев соперника ближе к финальному свистку благодаря точному удару Садио Мане. Эта игра состоялась на выезде. Дома же «красные» выиграли все 13 матчей в чемпионате.

Серьезных потерь у «Ливерпуля» нет. У хозяев под вопросом Джордан Хендерсон и Джердан Шакири.

Вест Хэм

У лондонского клуба ситуация куда хуже. Дэвид Мойес в очередной раз доказывает английской публике, что ставить перед ним серьезные задачи нельзя. Под его началом «Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии от «Вест Бромвича» (0:1), упустил победу в домашнем матче с «Брайтоном» (3:3), выигрывая 2:0 и 3:1 по ходу встречи. А в целом заработал только два очка за шесть последних туров.

Неудивительно, что с такими результатами «молотобойцы» оказались в зоне вылета, и борьба ожидается тут непростой. Сейчас подопечные Мойеса на 18-й позиции и отстают от «Астон Виллы» всего на один балл.

Не дает поводов для оптимизма и игра лондонского клуба на выезде. «Вест Хэм» проиграл в гостях четыре последних матча подряд «Кристал Пэлас» (1:2), «Шеффилд Юнайтед» (0:1), «Лестеру» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:2).

В лазарете у «молотков» находятся Райан Фредерикс, Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко.

Статистика

«Ливерпуль» выиграл дома все 13 матчей в чемпионате.

В пяти последних домашних поединках в АПЛ «Ливерпуль» не пропускал.

«Ливерпуль» не пропускал. В 9 из 13 домашних матчей «Ливерпуля» сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

«Вест Хэм» проиграл на выезде четыре матча кряду, а в целом уступил в семи из девяти предыдущих поединков в АПЛ на полях соперников.

на полях соперников. «Ливерпуль» обыгрывал «Вест Хэм» в пяти из шести последних очных матчей.

В четырех из шести предыдущих очных поединков «Ливерпуль» забивал «Вест Хэму» по четыре гола.

Прогноз

Не видно пока за счет чего «Вест Хэм» может взять очки в этой встрече. Команда регулярно пропускает, причем проваливается даже с соперниками, которые заметно ниже уровнем, чем «Ливерпуль». Дэвиду Моейсу уже пора паковать чемоданы и вполне поражение от «Ливера» может стать приговором.

В первом круге «Ливерпуль» на выезде выиграл со счетом 2:0. Вряд ли уступит и сейчас, хотя Клопп в этой встрече могут прибегнуть к ротации, поэтому голов может быть и немного.

Наш прогноз – победа Ливерпуля + тотал меньше 4.5 за 1.71 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru