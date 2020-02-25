«Челси» — «Бавария»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:58

Челси

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги команда Романа Абрамовича выступают нестабильно, но при этом за 27 туров вошли в первую четверку, пропустив 37 голов, а это больше всех клубов из зоны еврокубков. «Челси» на сегодня является первой командой в таблице АПЛ среди всех лондонских представителей в главном турнире страны.

Из 45 забитых голов 27 «синие» отгрузили соперникам на выезде, а главным снайпером команды на сегодня является Абрахам (13 мячей). В субботнем матче чемпионата Англии хозяева обыграли «Тоттенхэм» (2:1), на что мы давали прогноз.

На пути в весеннюю часть ЛЧ «пенсионеры» без особого труда прошли групповой этап, где разделили первую строчку с «Валенсией» и отправили в Лигу Европы «Аякс».

По сообщению Фрэнка Лэмпарда, в сегодняшнем матче не сыграет Ван Гинкел, Канте и Пулишич, а вот появление на поле Хадсона-Одои и Эмерсона под вопросом.

Бавария

Чемпион Германии стал единственной командой группового этапа Лиги чемпионов, которой удалось показать максимальный результат — 6 из 6 возможных побед, при этом атака команды забивала в среднем по 4,00 гола, а лучшим голеадором стал Левандовски (10 мячей). В текущем турнире Бундеслиги «Бавария» пока на первой позиции, но «РБ Лейпциг» уступает всего один пункт, а последний очный матч претендентов завершился мировой (0:0).

Последнее поражение «красные» потерпели 7 декабря, а в 2020 году идут без поражений, а средняя результативность атаки составляет 3,15 гола за игру. В последнем туре «Звезда юга» обыграла последнюю команду сезона – «Падерборн» (3:2).

По сообщению из тренерского штаба, сегодня на «Стэмфорд Бридж» не смогут выйти Мартинес и Перишич, а вот по Зюле и Левандовскому пока вопрос открыт.

Статистика

«Челси» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей

«Бавария» пропускала в 7 из 10 последних выездных матчей

Мюнхен не проигрывает семь матчей подряд

Последний очный поединок завершился победой «Баварии» (3:2)

Прогноз

Букмекеры уверены в успехе «Баварии», но мы не согласны с этим. «Челси» неуверенно играет в домашних матчах, но сегодня на поле выйдет команда с высокой мотивацией, а главные исполнители «синих» в строю.

Предполагаем, что Фрэнк Лэмпард сможет настроить своих подопечных на эту дуэль, и главные исполнители хозяев ни в чем не уступят гостям.

Наш прогноз — «Челси» не проиграет + тотал меньше (3,5) и ставим на это по линии БК Winline с коэффициентом 2.68

Источник: www.vseprosport.ru