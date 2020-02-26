«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 15:20

Реал Мадрид

«Реал» оказался в довольно легкой группе в Лиге Чемпионов – команда Зинедина Зидана сражалась за путевку в плей-офф с ПСЖ , «Брюгге» и «Галатасараем». В итоге статус фаворита «сливочные» оправдали – к финишу они пришли вторыми, проиграв пять баллов парижанам и опередив третий «Брюгге» аж на восемь баллов.

В чемпионате Испании «королевский клуб» традиционно делает ставку на чемпионский титул, но пока проигрывает конкуренцию «Барселоне». По итогам 25 туров «Реал» второй в таблице и от лидера отстает всего на два балла.

С пьедестала «сливочные» выпали за счет двух последних неудачных матчей – сначала на своем поле они не смогли переиграть «Сельту», расписав с соперником ничью 2:2, затем и вовсе проиграли 0:2 в гостях «Леванте». Поединок также был омрачен травмой Эдена Азара, который пропустит поединок Лиги Чемпионов и Эль-Класико.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» также с трудностями на групповом этапе не столкнулся – донецкий «Шахтер», загребское «Динамо» и «Аталанта» практически не оказали команде Пепа Гвардиолы никакого сопротивления. В итоге «горожане» досрочно оформили выход в плей-офф и выиграли группу с 14 очками, опередив вторую «Аталанту» на семь баллов, ни проиграв ни одного из шести матчей.

В Премьер-Лиге борьба за чемпионство «горожанами» проиграна была уже давно – в данный момент они занимают второе место в таблице, но «Ливерпулю» уступают 19 баллов, имея при этом еще и на матч больше соперника. В последнем туре «Манчестер Сити» поставил на место «Лестер», который также имел виды на вторую строчку – благодаря единственному голу Габриэла Жезуса матч был выигран.

Статистика

«Реал» не побеждал в последних двух матчах – ничья и поражение

Только в одном из трех домашних матчей группового этапа Лиги Чемпионов «Реал» сумел победить

В каждом из четырех последних матчей «Реал» пропускал

Ни в одном из шести матчей группового этапа Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» не проигрывал – четыре победы и две ничьи

В 10 последних выездных матчах «Манчестер Сити» одержал восемь побед

Прогноз

«Реал» в последних турах был крайне невыразителен – «сливочные» не смогли обыграть таких соперников, как «Сельта» и «Леванте», уступив лидерство «Барселоне». Очевидно, что ситуацию нельзя еще называть кризисом, но определенный спад в игре команды Зидана присутствует, эта «болезнь» преследует «сливочных» весь нынешний сезон.

На неделе общественность потрясла новость о дисквалификации «Манчестер Сити» на два года из Лиги Чемпионов, что мгновенно породило ряд слухов об уходе наставника и многих игроков в конце сезона, но в сезоне текущем это обстоятельство может сделать «горожан» сильнее, сплотив команду в борьбе за желанный трофей.

В целом «Манчестер Сити» явно выглядит более сыгранно и по качеству футбола «горожане» превосходят соперника, так что предпочтение, на наш взгляд, стоит отдать именно им.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Манчестер Сити». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru