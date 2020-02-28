«Норвич» – «Лестер»: Прогноз от экспертов

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вчера, 12:55

Норвич

«Норвич» выглядит довольно привлекательным клубом со своим собственным стилем игры. Однако, похоже, что этот стиль не подходит для Премьер-лиги. Складывается впечатление, что «канарейкам» просто не хватает мощности. Хотя выглядят они неплохо.

К этому матчу «Норвич» подходит на последнем месте с семиочковым отставанием от 17-й строчки. При этом выиграли подопечные Даниэля Фарке в Премьер-лиге за последние 14 матчей только раз. В минувших пяти встречах в АПЛ «Норвич» проиграл «Ливерпулю» (0:1), «Вулверхэмптону» (0:3) и «Тоттенхэму» (1:2), сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и победил «Борнмут» (1:0).

Дома «Норвич» сыграл уже со всеми представителями топ-шестерки. В этих встречах «канарейки» заработали пять баллов. «Норвич» проиграл «Ливерпулю» (0:1), «Челси» (2:3) и МЮ (1:3), но разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Арсеналом» (2:2), а также победил «Манчестер Сити» (3:2).

Травмированы у «Норвича» только два игрока: Тимм Клозе и Сэм Байрэм. Под вопросом участие Кристофа Циммермана и Онеля Эрнандеса.

Лестер

«Лестер» в последние два месяца тоже серьезно сдал. Пока сложно судить почему. Может быть, мотивации у подопечных Брендана Роджерса немного. Не похоже, что Лига Чемпионов от «лисов» куда-то убежит. Может быть, у команды появились какие-то другие проблемы.

Так или иначе, «Лестер» за 11 последних поединков в АПЛ выиграл только три раза. В минувших пяти встречах в Премьер-лиге «лисы» проиграли «Бернли» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:1), сыграли вничью с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0), но разгромили «Вест Хэм» (4:1).

В гостях «Лестер» в пяти предыдущих матчах победил «Вест Хэм» (2:1), разгромил «Ньюкасл» (3:0), вничью сыграл с «Вулверхэмптоном» (0:0), а проиграл «Бернли» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

Отметим, что с аутсайдерами в гостях команда Роджерса в этом сезоне очки еще не теряла. Кроме «Вест Хэма», «лисы» победили на выезде «Брайтон» (2:0) и «Астон Виллу» (4:1).

Травмированы у «Лестера» три игрока: Даниэль Амарти, Нампалис Менди и Уилфред Ндиди. Под вопросом участие Келеши Ихеаначо.

Статистика

«Норвич» выиграл только один из 14 предыдущих матчей в Премьер-лиге.

Также «канарейки» выиграли лишь один из десяти минувших домашних поединков в чемпионате.

В семи из десяти предыдущих домашних встреч «Норвича» в АПЛ сыграла ставка «обе забьют».

сыграла ставка «обе забьют». «Лестер» выиграл три из 11 последних матчей в Премьер-лиге.

В восьми из десяти предыдущих поединков «лисов» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

сыграла ставка «тотал больше 2,5». «Норвич» является тем клубом, который прервал восьмиматчевую победную серию «Лестера», сыграв на «Кинг Пауэр» с командой Роджерса вничью (1:1). После этого «Лестер» и сбился с победного ритма.

Прогноз

Если «Лестер» не станет снова выигрывать, рано или поздно борьба за Лигу Чемпионов настигнет и «лисов». «Челси» сократило отставание от команды Роджерса уже к шести очкам. «Норвич» подходящий соперник для набора трех очков.

Наш прогноз – победа Лестер Сити за 1.80 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru