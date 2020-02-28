Шикарный жребий! Лига Европы продолжит радовать

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вчера, 18:30

«Соккер.ру» доволен, что получились настолько крепкие пары – фаворитам будет сложно.

«Интер» - «Хетафе»

Матч как финал, только финал имени «катеначчо». Миланцы тактический «замок» повесили, а испанцы пользуются. «Хетафе» прошел «Аякс», претендует на путевку в ЛЧ после успехов в Ла Лиге, а теперь проверит команду Конте. Поскольку итальянцы сами умеют держать удар, то матч становится еще интереснее, чем была игра антагонистов из Амстердама и пригорода Мадрида. Жаль, конечно, что здесь не увидим схватку «Интера» и «Аякса». Но «Хетафе» классно играет, заслужили путешествие на «Сан-Сиро», пусть даже пустой из-за угрозы эпидемии.

ЛАСК – «Манчестер Юнайтед»

Интересная пара, поскольку австрийцы в этом сезоне уже удивили. «Зальцбург» еще должен сыграть перенесенный ответный матч против «Айнтрахта», а вот ЛАСК уже получил профит, ведь проведут сразу два матча против «Манчестер Юнайтед». Проиграют – никто не осудит, а болельщики получат возможность посмотреть вживую на «Олд Траффорд», если коронавирус не помешает австрийцам въехать в Великобританию. Конечно же, команда Сульшера – фаворит, а ЛАСК не сильнее, чем «Брюгге». Но «Арсенал» показал – фавориты в ЛЕ обожают чудить.

«Олимпиакос» - «Вулверхэмптон»

Вот интересно, кто сейчас круче как команда, «волки» или «канониры»? Нуну Эшпириту Санту на два очка выше в таблице, чем Микель Артета. В Лондоне сыграли 1:1, в апреле будет ответный поединок, так что пока греки могут заявить, что им достался такой же по силе соперник, как был. У англичан много португальцев в составе, и почти все – крутые футболисты, так что «Вулвз» являются формальными фаворитами. Но что «Олимпиакосу» терять? В этом сезоне и так из Англии не выезжают – уже играли против «шпор» и «канониров». Теперь проверят еще один клуб АПЛ , и матчи могут получиться яркими.

«Вольфсбург» - «Шахтер»

Если бы вместо «Бенфики» в плей-офф Лиги Европы попал «Зенит», то мы не увидели бы поединки против «Шахтера» - команды из Украины и России разводят при жеребьевке. А вот игры «горняков» против португальцев посмотрели. И поняли, что их атакующий футбол работает лучше, чем тот, что ставит Семак – луганский парень уступает клубу родом из Донецка. А «Вольфсбург» не уступил «Мальме», но украинский соперник может создать им больше проблем. «Волки» после «орлов» - нормальный жребий для «Шахтера». Пара команд, что могут забить много.

«Истанбул» - «Копенгаген»

Снова датчанам достался равный соперник. И «Селтик» пройти сумели, хотя шотландцы куда более именитые, чем «Истанбул». Зато у турецкого клуба в составе знакомые всем игроки – Демба Ба, Клиши, Шкртел, даже Епуряну есть. Бывший игрок многих российских клубов в 33 года добрался до почетной стадии Лиги Европы. За схваткой двух непростых команд не смогут понаблюдать во всей Европе – много параллельных матчей, и другие вывески ярче, но турки и датчане играют упрямо, фаворита тут нет и будет заруба.

«Айнтрахт»/«Зальцбург» - «Базель»

Поскольку Лига Европы умеет удивлять камбэками, то немцам не стоит переоценивать победу 4:1 над австрийским клубом. Тем более, перенос матча скажется на подготовке, сегодня можем увидеть странный матч. Скорее всего, «Айнтрахт» пройдет дальше, и тогда после одних соседей немцы встретят других. И швейцарский «Базель» может опередить клуб Бундеслиги, ведь это непростая команда, как показал выездной поединок «Краснодара» - проиграли 5:0. «Сине-гранатовые» в предыдущем раунде с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей обставили АПОЭЛ , так что создают проблемы и немцам, и австрийцам.

«Рейнджерс» - «Байер»

Немцы могут стать фаворитами Лиги Европы. А почему бы нет? Если «Хетафе» грохнет «Интернационале» по сумме двух матчей, то будет минус еще один дежурный фаворит. В следующей паре в списке тоже обязательно найдется проигравшая сторона. МЮ , скорее всего, пойдет дальше, но «Байер» может разминуться с англичанами вплоть до финала. Конечно же, не забываем историческое прозвище команды – «Неверкузен», упустили массу трофеев в свое время. Но у Боша есть тренерский опыт в ЛЕ , а два Бендера, Демирбай, Та и финский голкипер Градецки, с которым сборная России должна встретиться на Евро-2020, могут пошуметь в Лиге Европы. Джеррарду не очень повезло с жеребьевкой, Хаверц опасен.

«Севилья» - «Рома»

Вот тут уже чисто плей-офф Лиги чемпионов, первый раунд, как «Валенсия» против «Аталанты», даже страны те же. Конечно, «Севилья» во времена серийных побед в Лиге Европы была круче. У «Ромы» тоже не лучший сезон – не сравнить с тем, когда добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Но Фонсека хочет сохранить работу. И если в Серии А забраться на четвертое место непросто, то можно поискать путевку в ЛЧ через финал второго по счету турнира. Если «Рома» пройдет упрямую «Севилью», то сможет поверить в себя. А если выиграют испанцы, то ждем их с кубком – по традиции.

В чем особенность этой жеребьевки?

Созданы, словно специально, идеальные сбалансированные пары. Во-первых, только в дуэте, где «Манчестер Юнайтед» против ЛАСКа, есть фаворит, остальные дуэли могут быть равными и завершиться в пользу любой из сторон. Во-вторых, структурно слепой жребий соединил тех, кому будет увлекательно сравнить себя с соперником.

«Интер» Конте как богатый «Хетафе», ведь там и защита, и Эриксен, Лукаку и Лаутаро впереди. «Севилья» - испанская «Рома», «волки» - итальянские андалусийцы. «Рейнджерс» - дикая команда, как и «Байер», возможна результативная перестрелка. Очередной клуб АПЛ испытывают с помощью «Олимпиакоса», и снова будет интересно, ведь «Вулвз» - солидная команда.

Лига Европы обозначила – даже тем, кто объективно имел шансы показать себя и добраться до стадиона в Гданьске, где пройдет финал турнира, будут ставить палки в колеса. «Аякс» и «Арсенал» подставились – вылетели. МЮ , «Интер» или «Севилью» ждет такая же судьба, если не станут отдаваться игре полностью. На этом этапе не каждый сможет поставить на голый класс.

Причем даже в паре ЛАСКа и МЮ вылет англичан не придется долго объяснять – клуб богатый, а вот команда довольно нестабильная, хотя тренер Сульшер и растет, если верить Матичу. Так что ждем результативных поединков. На уже сыгранной стадии, где остался один перенесенный матч, средний показатель равен 2.93 гола за игру, много мячей и резких разворотов сюжета.

Причем даже таким клубам, как «Севилья», было непросто, и вряд ли «Клуж» против испанцев играл лучше, чем может выступить «Рома». Лига Европы для российского зрителя потеряла интерес, поскольку нельзя поболеть за свои команды? Зато можно насладиться искренним результативным футболом, а такого в турнире предостаточно.