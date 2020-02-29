«Зенит» — «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

1582967462

вчера, 12:11

Зенит

«Зенит» на очень высоком уровне проводит сезон – несмотря на все проблемы на европейской арене, в Премьер-Лиге «Зенит» является единоличным лидером. За 19 туров команда Сергея Семака ушла в отрыв от второго «Краснодара» на 10 очков, что делает ее безоговорочным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Во время зимнего перерыва «Зенит» шумел в прессе – во многом благодаря скандальному переходу Александра Кокорина в «Сочи». Аренда все-таки состоялась, также в «Коньяспор» до конца сезона отправился Роберт Мак. «Зенит» сыграл множество товарищеских матчей на сборах, в последнем из которых, вопреки всем прогнозам, сыграл вничью 1:1 с минским «Динамо».

По-прежнему травмирован Эмануэль Маммана.

Локомотив

«Локомотив» также провалил сезон в Лиге Чемпионов, но, в отличие от своего сегодняшнего соперника, в Премьер-Лиге дела у команды Юрия Семина идут далеко не лучшим образом. Ставка «железнодорожниками» явно делается на Лигу Чемпионов, но пока «Локомотив» лишь пятый в таблице, но от третьего «Ростова» отстает только за счет дополнительных показателей.

Безусловно, главной трансферной новостью «Локомотива» во время зимней паузы стал отъезд Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды, замену форварду искать вице-чемпион России не стал. «Локомотив» принял участие в феврале на Кубке Матч Премьер, где расписал три ничьи с «Партизаном» (1:1), «Спартаком» (1:1) и «Ростовом» (3:3), не сумев добыть трофей.

Дисквалифицирован Мацей Рыбусь, по причине травмы матч пропустит Джефферсон Фарфан.

Статистика

Только в одном из 15 последних домашних матчей с «Локомотивом» в рамках Премьер-Лиги «Зенит» проигрывал, одержал при этом шесть побед

Ни в одном из девяти домашних матчей чемпионата «Зенит» не проигрывал – шесть побед и три ничьи

Только в одном из трех последних выездных матчей чемпионата «Локомотив» сумел победить

В девяти домашних матчах Премьер-Лиги «Зенит» пропустил всего пять голов – это лучший показатель на турнире

Только в одной из четырех последних очных встреч в рамках Премьер-Лиги команды забивали более двух голов

Прогноз

«Зенит» имеет серьезный отрыв в очках от конкурентов, что позволяет чемпиону России играть без особых нервов – в домашних встречах он имеет убойную статистику, что безусловно должно тревожить «Локомотив». Очевидно, что «железнодорожники» будут действовать сегодня в своем традиционном стиле, уделяя максимум внимания обороне и стараясь лишить соперника пространства для маневра.

От «Зенита» также вряд ли стоит ждать искрометного футбола после почти трехмесячной паузы, но хозяева безусловно являются фаворитом встречи и один момент реализовать им вполне по силам.

По нашему мнению, хозяева возьмут очки в напряженном матче. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Зенит» не проиграет + тотал меньше (2.5) голов. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru