«Реал» Мадрид – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

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вчера, 14:06

Реал Мадрид

После яркого начала года, последние недели у «Реала» выдались довольно мрачными. Сначала «сливочные» вылетели из Копа дель Рей от «Реал Сосьедада» (3:4), потом потеряли первую строчку в Ла Лиге, а на этой неделе еще и проиграли в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле (1:2).

Однако в предстоящей встрече у команды Зинедина Зидана есть шанс все исправить хотя бы в чемпионате. Для этого «королевскому клубу» нужно обыграть дома «Барселону».

В пяти последних матчах в Ла Лиге «Реал» победил «Осасуну» (4:1), «Атлетико» (1:0) и «Вальядолид» (1:0). У «королевского клуба» все шло отлично, но вдруг «Реал» не сумел переиграть дома «Сельту» (2:2). Следующий матч получился еще хуже. «Сливочные» проиграли «Леванте» (0:1). Как итог, плюс три очка над «Барселоной» превратились в минус два.

Дома «Реал» в этом первенстве еще не проигрывал, но четырежды сыграл вничью. В пяти последних домашних матчах в Ла Лиге «Реал» победил «Атлетико» (1:0), «Севилью» (2:1) и «Эспаньол» (2:0), но сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) и «Сельтой» (2:2).

Травмированы у «Реала» два игрока: Марко Ассенсио и Эден Азар. К их отсутствию в клубе уже привыкли. Также дисквалифицирован на эту встречу Родриго Гоэс, а Лука Йович не включен в заявку на матч.

Барселона

Если «Реал» в последние недели сдал, то «Барселона», наоборот, прибавила. Каталонцы сыграли на выезде вничью с «Наполи» в Лиге Чемпионов (1:1), а в чемпионате выиграли все четыре последних матча. «Барса» в этих встречах победила «Леванте» (2:1), «Бетис» (3:2), «Хетафе» (2:1) и разгромила «Эйбар» (5:0). Победы помогли «сине-гранатовым» снова возглавить таблицу.

Однако гостевая форма каталонцев еще далека от идеала. За пределами «Камп Ноу» «Барселона» заработала 18 очков, что меньше, чем у «Реала» и «Севильи». Столько же баллов в гостях получил «Хетафе» и лишь на одно очко отстал «Реал Сосьедад».

В пяти последних гостевых встречах в Ла Лиге каталонцы победили «Бетис» (3:2) и «Атлетико» (1:0), сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и «Эспаньолом» (2:2), а проиграли «Валенсии» (0:2). Из Кубка Испании «Барселона» тоже вылетела, уступив на выезде «Атлетику» (0:1).

Уже долгое время травмированы у «Барселоны» Луис Суарес и Усман Дембеле. Компанию им составлял Жорди Альба, но он уже восстановился, а вместо него в лазарет отправился Серхи Роберто.

Статистика

«Реал» проиграл только один из 16 предыдущих матчей в Ла Лиге.

Домашняя беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате равна 12 поединкам.

Победная серия «Барселоны» в Ла Лиге достигла четырех встреч.

На выезде каталонцы выиграли два из пяти последних матчей в Примере.

«Реал» не может обыграть «Барселону» уже пять очных поединков подряд. В прошлом чемпионате «Барселона» победила «сливочных» (1:0) и (5:1), а в первом круге этого первенства команды разошлись миром (0:0).

«Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги во всех четырех последних матчах.

Прогноз

Если судить по статистике очных встреч и результатам последних поединков рассматриваемых команд, фаворитом здесь выглядит «Барселона». Также привлекательно смотрится ставка на «тотал больше 2,5». Она не сыграла в минувших двух очных встречах этих клубов, но предматчевые расклады предрасполагают к результативному развитию событий. «Реал» наверняка настроен прервать домашнюю проигрышную серию каталонцам и заодно реабилитироваться за поражение в Лиге Чемпионов. «Барселона» же сама по себе является результативной командой. В матчах с участием каталонцев много голов залетает в обе стороны.

Наш прогноз – обе забьют + тотал меньше 4.5 за 2.17 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru