«Шальке» — «Бавария»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 14:37

Шальке

«Шальке» во втором круге чемпионата допускает ошибку за ошибкой, что уже грозит команде Дэвида Вагнера вылетом из зоны еврокубков. Пока «горняки» удерживают шестое место, но «Вольфсбург», «Хоффенхайм», с которым им играть уже в следующем туре, и «Фрайбург» находятся в непосредственной близости, также делая ставку на Лигу Европы.

О Лиге Чемпионов «Шальке» теперь может только мечтать – «Боруссия» из Менхенгладбаха уже имеет на 10 очков больше, отыграть которые будет очень сложно, если вообще возможно. В последнем туре «Шальке», вопреки всем прогнозам, был разгромлен в гостях со счетом 0:3 «Кельном» — таким образом серия «горняков» без побед достигла шести матчей.

Не сыграют: Стабмули, Калиджури, Сане, Кабак.

Бавария

«Бавария» вернула себе великолепную форму, вслед за ней вернулся и пьедестал в Бундеслиге – по итогам 24 туров команда Ханса-Дитера Флика является единоличным лидером чемпионата. Однако, «Лейпциг» никак не хочет отставать – в таблице главных претендентов на чемпионство разделяет три балла и прекращать интригу «быки» явно не настроены.

Последний тур для «Баварии» выдался весьма удачным, но и одновременно странным – она отправила в ворота «Хоффенхайма» шесть голов к 62-й минуте, но на этом футбол закончился в буквальном смысле. По причине неподобающего поведения фанатов команды простояли оставшуюся часть времени на поле. Таким образом «Бавария» добыла 10-ю победу в чемпионате кряду.

Травмированы: Левандовски, Коман, Перишич, Зюле.

Статистика

Только в одном из восьми последних домашних матчей «Шальке» не смог забить

В каждом из пяти последних выездных матчей «Бавария» забивала в ворота «Шальке» минимум два гола

Только в одном из трех последних матчей чемпионата «Бавария» не пропускала

Прогноз

«Шальке» неожиданно провалился в кризис и уже практически распрощался с мечтой о Лиге Чемпионов, но игру «горняков» безнадежной назвать нельзя. «Бавария» безусловно является фаворитом поединка, но на своем поле «Шальке» вполне способен дать ей бой – в текущем розыгрыше Кубка чемпион Германии пропускал в каждом из трех предыдущих матчей, «горняки» эту серию продлить могут вполне.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.63

Второй нашей ставкой будет победа «Баварии». Такое пари можно разместить за 1.30

Источник: www.vseprosport.ru