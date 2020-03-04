«Спартак» — ЦСКА: Прогноз от экспертов

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вчера, 15:15

Спартак

«Спартак» проваливает сезон – в Премьер-Лиге он находится в данный момент на девятом месте в таблице. От зоны переходных матчей «красно-белые» отрываются на пять очков, которые пока ничего им не гарантируют. Зона Лиги Европы находится на расстоянии 10 баллов и вряд ли этот гандикап «Спартак» сумеет осилить, так что Кубок сейчас имеет для него исключительную важность.

Зимой Доменико Тедеско неплохо поработал с командой – если победу на Кубке Матч Премьер вряд ли можно рассматривать всерьез, учитывая товарищеский статус турнира, то победа 2:0 в дерби над «Динамо» явно свидетельствует о том, что прогресс в игре команды определенно есть. Благодаря этому успеху «Спартак» прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате.

ЦСКА

ЦСКА сумел избежать глобального кризиса, подобного тому, в котором находится весь сезон «Спартак», но при этом выступление команды Виктора Гончаренко пока нельзя назвать положительным. Сезон в Лиге Европы был безнадежно проигран, в чемпионской гонке в Премьер-Лиге «армейцы» также не участвуют, более того – пока они находятся вне зоны Лиги Чемпионов.

Перед зимним перерывом ЦСКА проиграл 0:1 в чемпионате «Арсеналу» и расписал ничью 1:1 с «Краснодаром», но после паузы игра команды вновь не впечатляет. В домашнем поединке с «Уралом» «армейцы» определенно делали ставку на победу, но в итоге вынуждены были спасать один балл – для команды его на последних секундах встречи заработал Марио Фернандес.

Статистика

В чемпионате «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1

со счетом 2:1 В четырех последних домашних матчах «Спартак» одержал три победы над ЦСКА

Ни в одном из трех последних матчей ЦСКА не побеждал – поражение и две ничьи

Прогноз

«Спартак» провел солидно поединок с «Динамо» в дерби и удивил многих – команда, по всей видимости, начинает понимать идеи Тедеско и воплощает их в жизнь. Безусловно, говорить о выходе из кризиса еще очень рано, но смотрятся по игре «красно-белые» куда более целостно, чем ЦСКА , в игре которого и осенью было не все в порядке, о чем и свидетельствует его турнирное положение.

В Премьер-Лиге «Спартак» обыграл ЦСКА находясь на тот момент далеко не в лучшей форме, в своем нынешнем состоянии «красно-белые» вполне могут повторить успех, тем более, что Кубок для них является единственным шансом на Лигу Европы.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Спартак». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru