«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

Манчестер Юн
«Манчестер Юнайтед» подходит к этому поединку с приятной серией в девять матчей без поражений во всех турнирах. Причем в последних поединках «красные дьяволы» разгромили своих соперников. В частности, в Кубке Англии МЮ разделался с «Дерби» (3:0), а в Лиге Европы сокрушил «Брюгге» (5:0).
В Премьер-лиге форма команды Уле Гуннара Сульшера не настолько впечатляющая. МЮ в пяти последних встречах победил «Челси» (2:0) и разгромил «Уотфорд» (3:0), сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Эвертоном» (1:1), а проиграл «Бернли» (0:2). Тем не менее, этих результатов «Манчестер Юнайтед» хватило, чтобы взобраться на пятую строчку и вмешаться в борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.
С представителями топ-шестерки «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне играет очень прилично. Лучше «красных дьяволов» в этом плане только «Ливерпуль». На «Олд Траффорд» МЮ обыграл «Челси» (4:0), «Тоттенхэм» (2:1), сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (1:1). На выезде подопечные Сульшера разделались с «Челси» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1), но уступили «Ливерпулю» и «Арсеналу» по 0:2.
Травмированы в МЮ сейчас три игрока: Ли Грант, Поль Погба и Маркус Рашфорд. Под вопросом участие Аарона Ван-Биссаки, Дэниэла Джеймса и Тимоти Фосу-Менса.
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» новость о дисквалификации из Лиги Чемпионов не подкосила, а, наоборот, сплотила. «Горожане» выиграли все пять предыдущих официальных матчей. В Премьер-лиге команда Хосепа Гвардиолы разобралась с «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (1:0), в Лиге Чемпионов победила на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» (2:1), а в Кубке Англии прошла «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).
Также «горожане» выиграли Кубок Лиги, одолев «Астон Виллу» в финале (2:1).
«Манчестер Сити» в чемпионате остается на второй строчке, опередив третий «Лестер» на семь очков.
С представителями топ-шестерки «Манчестер Сити» в этом первенстве играет посредственно. На выезде «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:2) и «Ливерпулю» (1:3), но разгромили «Арсенал» (3:0). Дома команда Гвардиолы потерпела фиаско от «Манчестер Юнайтед» (1:2), сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а обыграла «Челси» (2:1).
Плохие новости пришли из лазарета «горожан». Там опять обосновался Эмерик Ляпорт, составив компанию Лерою Сане. Кроме того, под вопросом участие ключевого игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Статистика
- Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» достигла девяти официальных поединков.
- Дома «красные дьяволы» проиграли лишь один из 12 последних матчей в чемпионате.
- Победная серия «Манчестер Сити» достигла пяти официальных встреч.
- «Горожане» выиграли на выезде пять из семи предыдущих поединков в Премьер-лиге.
- «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» периодически обмениваются победами, делая это на полях друг друга.
- В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» уже дважды обыграл «горожан» на «Этихаде».
- В чемпионате «красные дьяволы» победили команду Гвардиолы 2:1, а в Кубке Лиги 1:0.
- «Манчестер Сити» при этом разделался с МЮ на «Олд Траффорде» в Кубке Лиги (3:1).
- «Манчестер Сити» обыграл МЮ на «Олд Траффорде» в четырех из пяти последних очных матчей.
- В прошлом сезоне «горожане» здесь выиграли 2:0.
Прогноз
Результат этого поединка во многом зависит от того, выйдет ли на поле Де Брюйне. Если да, шансы «красных дьяволов» на победу явно уменьшатся. Впрочем, они и без того не очень высоки. «Манчестер Сити» взял за привычку обыгрывать МЮ в его логове. Сделать это еще раз, напомнив, кто в Манчестере сильнее, «горожане» будут весьма рады. Однако и МЮ сейчас неплохо забивает.
Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет + обе забьют за 2.04 в БК 1хСтавка