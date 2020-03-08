«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:07

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» подходит к этому поединку с приятной серией в девять матчей без поражений во всех турнирах. Причем в последних поединках «красные дьяволы» разгромили своих соперников. В частности, в Кубке Англии МЮ разделался с «Дерби» (3:0), а в Лиге Европы сокрушил «Брюгге» (5:0).

В Премьер-лиге форма команды Уле Гуннара Сульшера не настолько впечатляющая. МЮ в пяти последних встречах победил «Челси» (2:0) и разгромил «Уотфорд» (3:0), сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Эвертоном» (1:1), а проиграл «Бернли» (0:2). Тем не менее, этих результатов «Манчестер Юнайтед» хватило, чтобы взобраться на пятую строчку и вмешаться в борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.

С представителями топ-шестерки «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне играет очень прилично. Лучше «красных дьяволов» в этом плане только «Ливерпуль». На «Олд Траффорд» МЮ обыграл «Челси» (4:0), «Тоттенхэм» (2:1), сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (1:1). На выезде подопечные Сульшера разделались с «Челси» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1), но уступили «Ливерпулю» и «Арсеналу» по 0:2.

Травмированы в МЮ сейчас три игрока: Ли Грант, Поль Погба и Маркус Рашфорд. Под вопросом участие Аарона Ван-Биссаки, Дэниэла Джеймса и Тимоти Фосу-Менса.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» новость о дисквалификации из Лиги Чемпионов не подкосила, а, наоборот, сплотила. «Горожане» выиграли все пять предыдущих официальных матчей. В Премьер-лиге команда Хосепа Гвардиолы разобралась с «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (1:0), в Лиге Чемпионов победила на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» (2:1), а в Кубке Англии прошла «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

Также «горожане» выиграли Кубок Лиги, одолев «Астон Виллу» в финале (2:1).

«Манчестер Сити» в чемпионате остается на второй строчке, опередив третий «Лестер» на семь очков.

С представителями топ-шестерки «Манчестер Сити» в этом первенстве играет посредственно. На выезде «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:2) и «Ливерпулю» (1:3), но разгромили «Арсенал» (3:0). Дома команда Гвардиолы потерпела фиаско от «Манчестер Юнайтед» (1:2), сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а обыграла «Челси» (2:1).

Плохие новости пришли из лазарета «горожан». Там опять обосновался Эмерик Ляпорт, составив компанию Лерою Сане. Кроме того, под вопросом участие ключевого игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Статистика

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» достигла девяти официальных поединков.

Дома «красные дьяволы» проиграли лишь один из 12 последних матчей в чемпионате.

Победная серия «Манчестер Сити» достигла пяти официальных встреч.

«Горожане» выиграли на выезде пять из семи предыдущих поединков в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» периодически обмениваются победами, делая это на полях друг друга.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» уже дважды обыграл «горожан» на «Этихаде».

В чемпионате «красные дьяволы» победили команду Гвардиолы 2:1, а в Кубке Лиги 1:0.

«Манчестер Сити» при этом разделался с МЮ на «Олд Траффорде» в Кубке Лиги (3:1).

на «Олд Траффорде» в Кубке Лиги (3:1). «Манчестер Сити» обыграл МЮ на «Олд Траффорде» в четырех из пяти последних очных матчей.

на «Олд Траффорде» в четырех из пяти последних очных матчей. В прошлом сезоне «горожане» здесь выиграли 2:0.

Прогноз

Результат этого поединка во многом зависит от того, выйдет ли на поле Де Брюйне. Если да, шансы «красных дьяволов» на победу явно уменьшатся. Впрочем, они и без того не очень высоки. «Манчестер Сити» взял за привычку обыгрывать МЮ в его логове. Сделать это еще раз, напомнив, кто в Манчестере сильнее, «горожане» будут весьма рады. Однако и МЮ сейчас неплохо забивает.

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет + обе забьют за 2.04 в БК 1хСтавка