«Лейпциг» — «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

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вчера, 14:34

Лейпциг

«Лейпциг» по праву заслужил звание сильнейшей команды своей группы в Лиге Чемпионов, но однозначным фаворитом в противостоянии с «Тоттенхэмом» «быки» не являлись. Тем не менее, проблемных «шпор» команда Юлиана Нагельсмана сумела обыграть в гостях со счетом 1:0 – гол Тимо Веренром был забит с пенальти, но победа в целом была заслуженной.

После успеха на международной арене «Лейпциг» устроил погром 5:0 «Шальке» на его поле, но на этом его победный ход прервался. В поединках с «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0) «быки» взяли всего два балла, позволив обойти себя дортмундской «Боруссии», а «Баварии» уйти в отрыв на два балла, при этом у лидера есть еще матч с «Аугсбургом» в 25-м туре.

Не сыграют: Орбан, Кампл, Конате.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» не без проблем провел групповой этап, да и в целом сезон проходит для «шпор» под девизом отсутствия стабильности, что поставило под сомнение их способность пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В домашнем матче команда Жозе Моуриньо показала не лучший футбол, потерпев поражение 0:1, которое делает безоговорочным фаворитом пары «Лейпциг».

В Премьер-Лиге «Тоттенхэм» также ужасен – проиграв «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3), он смог остановить череду поражений только в последнем туре, но ничью 1:1 с «Бернли» вряд ли можно считать положительным результатом. Между этими встречами «шпоры» вылетели еще и из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти на своем поле «Норвичу» после ничьей 1:1 в основное время.

Не сыграют: Кейн, Сон, Сиссоко.

Статистика

Только в одном из восьми последних домашних матчей «Лейпциг» не пропускал

В каждом из последних четырех выездных матчей «Тоттенхэм» забивал

В каждом из трех домашних матчей группового этапа «Лейпциг» пропускал

Прогноз

«Лейпциг» показал классный футбол в Лондоне и мог обыграть «Тоттенхэм» и с более крупным счетом, но довольствовался в итоге лишь минимальной победой. Этот успех определенно делает «быков» фаворитом пары, но бой «Тоттенхэм» дать вполне способен – гости явно будут делать ставку на атаку и далеко не безгрешная оборона «Лейпцига» с этим давлением может и не справиться.

Поединок наверняка пройдет на встречных курсах и все шансы увидеть голы от обеих команд есть.

Мы считаем, что поединок будет результативным. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.79

Второй нашей ставкой будет азиатская фора (+1) на «Тоттенхэм». Такое пари можно разместить за 1.51

Источник: www.vseprosport.ru