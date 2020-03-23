Герои трудного времени. Фанаты загребского «Динамо»

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Даже в суровые дни нужно искать позитив и говорить о настоящих поступках. «Соккер.ру» — о ситуации в Загребе, на который вслед за коронавирусом обрушилось землетрясение.

Что произошло?

Во всей Европе люди сейчас сидят по домам, опасаясь заразиться коронавирусом. Загреб не исключение: всего в Хорватии официально зафиксировано около 500 случаев заражения и один смертельный исход, но вчера утром Загреб в прямом смысле был сотрясен. Несколько мощных толчков магнитудой до 5.4 баллов (эпицентр располагался всего лишь в 10 километрах от города) тряхнули столицу Хорватии так, что улицы теперь навевают плохие воспоминания людям, заставшим войны на Балканах: разрушенные здания, приваленные их обломками автомобили, повреждение шпиля главного собора.

— Leona Jež de Gómez (@leona_jez) March 22, 2020

К счастью, о человеческих жертвах не сообщается, хотя один подросток находится в тяжелом состоянии (в первых сообщениях говорилось о гибели ребенка, но информация оказалась ошибочной, врачи ведут борьбу за эту жизнь), еще десятки людей обратились за медицинской помощью. Это самое мощное землетрясение в Загребе за 150 лет, да еще и разыгравшееся на фоне пандемии коронавируса — как будто этой гадости было мало. Материальный ущерб городу на данном этапе оценить невозможно, но понятно, что речь идет о десятках миллионов евро.

— Tena Prelec (@tenaprelec) March 22, 2020

Самое странное в этой ситуации, что карантин и ожидание новых толчков требует от населения противоположных действий: находиться дома во время землетрясение опасно, поэтому власти Загреба вчера, когда сохранялся риск повторения катаклизма, просили людей выйти на улицы, соблюдать дистанцию между зданиями, чтобы не попасть под обломки, и друг другом, чтобы не провоцировать распространение COVID-19, который никто не отменял. А ведь попутно нужно было ликвидировать последствия землетрясения: больницы остались без электроэнергии, а с улиц требовалось части зданий, превратившиеся в строительный мусор, и искореженные под обломками авто. Руки помощи в такой ситуации не бывают лишними.

Как фанаты «Динамо» помогают Загребу?

У футбольных фанатов часто не лучшая репутация, люди считают их агрессивными (и порой небезосновательно), а кто-то даже записывает в число угроз обществу. Но когда обществу грозит реальная угроза извне фанаты часто приходят на помощь: они молоды, здоровы, бесстрашны и организованы. И у них есть понятия о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Помогать ближнему, оказавшемуся в беде — это определенно «хорошо».

Одним из последствий землетрясения является повреждение линий коммуникаций и электроснабжения, а от этого в прямом смысле зависят жизни людей: аппараты жизнеобеспечения и родильные отделения особенно уязвимы в такой ситуации. Парни из фанатской фирмы загребского «Динамо» «Bad Blue Boys» сориентировались в ситуации оперативно и вскоре после землетрясения собрались у родильного дома, прихватив с собой теплую одежду для женщин и не забыв надеть маски. В итоге, парни приняли непосредственное участие в эвакуации новорожденных младенцев в безопасное место.

— Adriana Vukovich (@AdrianaVukovich) March 22, 2020

На этом дела у фанатов не закончились: они приняли участие в уборке улиц вместе с военными, кроме того, продолжили выполнение обязанностей, взятых на себя еще до землетрясения. Во время карантина «Bad Blue Boys» организовали доставку продуктов и средств первой необходимости старикам и пожилым людям, для которых коронавирус особенно опасен. Естественно, люди платили только за покупки, никакой платы за свои услуги фанаты не берут.

— The Tifo Daily (@Ultramaniaticos) March 23, 2020

Кадры с фанатами и новорожденными, которых они спасали, обошли весь мир, и хотя я всегда говорю, что человечность и взаимопомощь — это не подвиг и не отклонение, а норма, все-таки после таких историй становится теплее. И о них нужно говорить, хотя наверняка найдутся желающие высказать свое «фи» хотя бы по поводу того, что фанаты «Динамо» афишируют свои действия. Якобы считается только та помощь, о которой никому не рассказывают.

Категорически с этим не согласен. Во-первых, парни из «Bad Blue Boys» подают правильный пример другим фанатским группировкам, поэтому о них нужно говорить хотя бы ради этого. Во-вторых, есть репутация футбольных фанатов в обществе, которую нужно менять в лучшую сторону с помощью таких добрых дел. В-третьих, сейчас каждому из нас для поддержки нужны хорошие истории о консолидации людей в дни бедствий, и в Загребе произошла одна из таких историй.

Представляете, через несколько лет эвакуированные из родильного отделения детишки подрастут, мамы и папы будут рассказывать им об интересных обстоятельствах первых дней их жизни, о дядях-фанатах, которые приняли деятельное участие в их судьбе. Наверняка кто-то из этих мальчишек и девчонок тоже станет болеть за «Динамо» и, возможно, однажды на трибуне «Максимира», который тоже пострадал из-за землетрясения, произойдет встреча двух людей разных поколений, чьи судьбы уже однажды пересекались. В марте 2020 года, когда на Загреб обрушились все несчастья разом, «синяя армия» не стушевалась и встала на защиту родного города.