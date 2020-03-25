«Антверпен». Мощный старик 

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сегодня, 11:21

«Соккер.ру» рассказывает о старейшем клубе континентальной Европы.

Несмотря на красно-белую цветовую гамму, «Руайяль Антверп» или как чаще у нас говорят «Антверпен», — самый нелюбимый зарубежный клуб для болельщиков «Спартака». В 1993 году бельгийцы не пустили «Спартак» в финал Кубка Кубков, а стало быть, лишили «красно-белых» возможной победы в Европе. Конечно, в той памятной игре москвичам изрядно нагадил, иного слова не подберешь, португальский арбитр Корраду, да и самому «Спартаку» не нужно было останавливаться при счете 1:0, но не забудем и мерзкую выходку Алекса Чернятински, приведшую к пенальти в наши ворота и удалению Виктора Онопко. Тем не менее, подобная неприязнь между двумя клубами не помешала некоторым бывшим спартаковцам играть за «Антверпен». И тем кто только числился в самом титулованном клубе России – вратарям Геннадию Тумиловичу и Предрагу Ристовичу, и тем кто играл – Андрею Чернышёву. Кстати, Андрей Алексеевич был участником того драматического полуфинала.

Но «Антверпен» знаменит не только тем, что когда-то перебежал дорогу «Спартаку» ради того, чтобы проиграть в финале «Парме». Это еще и один из старейших клубов в континентальной Европе. В этом году команда из одного из крупнейших портов Европы справит 140-летний юбилей. Старше только БК «Копенгаген», ему уже 141 год. Но небольшая поправочка. БК «Копенгаген» - клуб, возникший на обломках старейшего клуба на материке, в то время как «Антверпен», несмотря на сложную, даже тяжелую жизнь, сумел избежать столь глобальных перетурбаций. Были два раскола, было и тесное сотрудничество с «Манчестер Юнайтед», однако «Руайаль Антверп» своей «фамилии» не утратил, остававшись вассалом, а не крепостным великого английского клуба.

«Руайаль Антверп» возник 1 июля 1880 года в крупнейшем порту Бельгии Антверпене, в районе Дорн, откуда происходят предки самого главного героя книг Бориса Акунина. Возможно, мы когда-нибудь прочитаем и о том, что к созданию старейшего бельгийского клуба приложил руку или сам Эраст Петрович, или кто-то из его дальних родственников. В действительности же дело происходило так. В жаркий июльский день два велосипедиста – Шарль Пфайфер и Эмиль Ван Мигем рассекали на своих железных конях по району Дорн, когда их глазам предстало необычное зрелище. Восемь парней гоняли по траве странный круглый предмет. Присмотревшись, велогонщики заметили, что эта восьмерка поделена на две неравные команды. Три футболиста общались между собой по-английски, а их соперники говорили по-фламандски. Причем три англичанина – заезжие студенты Гарри Треймшур, Генри Кьюфал и Элбан Торнбёрн обыгрывали фламандскую пятёрку – Эмиля Артса, Франсуа Ноэйера, Шарля Квантена и братьев Артура и Эдмонда Тюнисов. «Эй, ребята, слезайте со своих велосипедов, и помогите землякам», — крикнул кто-то из фламандцев. Шарль и Эмиль так и сделали. Но даже всемером местные парни не справились с тремя англичанами. Игра так понравилась друзьям-велосипедистам, что они предложили гонять мяч почаще. В тот же день ребята – и англичане, и фламандцы решили создать футбольный клуб. Поймали еще одного велосипедиста, чуть ли ни силой затащили его в свою компанию – и вот и готова команда из 11 человек. Англичане принялись за обучение местных ребят футболу, а так же теннису, регби, крикету, но больше всего по вкусу молодым фламандцам пришелся футбол. Довольно быстро антверпенская команда стала крепкой и нередко обыгрывала соперников с разных английских судов, которых в порту Антверпена было множество.

В 1887 году в прессе впервые упоминается «Атлетический клуб Антверпена», приглашающий в свои ряды всех любителей спорта. Клуб был официально зарегистрирован и стал ждать соперников. Когда футбольные команды появились в Брюсселе, других городах, стало возможным проведения соревнований. Кстати, Бельгия стала первой страной континентальной Европы учредившей собственный чемпионат. Однако, в первых чемпионатах самому старшему клубу не везло, чемпионами становились клубы из Брюсселя и Льежа, а «Антверпен» был лишь однажды близок к титулу. В сезоне 1899-1900 антверпенцы пришли на финиш вровень с брюссельским «Расингом».

В мае 1900 года грянул так называемый первый конфликт (всего их было три). Игроки перессорились на тренировке, не сошлись во взглядах на футбол. Команда распалась на две примерно равные группировки. Тут подсуетился бывший футболист «Антверпена» Альфред Грисар, который давно мечтал об альтернативном клубе. Часть игроков и пошла вслед за Грисаром, так появился клуб «Беерсхот Антверп». А остальные сохранили верность красно-белым цветам и району Дорн. Судя по тому, что новорожденный «Беерсхот» резко полез вверх, Грисар увёл сильнейших футболистов.

В 1920 году в Антверпене прошли Олимпийские игры. Футбольный турнир выиграли бельгийцы, и в городе сразу возник футбольный бум. «Антверпен» решил обзавестись собственным стадионом. Президент клуба Анри Элебертс и главный тренер Альфред Вербик нашли подходящий пустырь недалеко от харчевни «Босуил». Земля стоила недорого, но у клуба все равно не хватало средств. Пришлось искать компаньонов. Участок выкупили, но самое интересное началось потом. Компаньоны захотели построить там не только стадион, но и разные коммерческие предприятия, приносившие бы прибыль. В этом случае пришлось бы резко снизить вместимость трибун, а Элебертс с Вербиком мечтали о самой большой арене в Бельгии. В противном случае не имело бы смысла и огород, простите, стадион городить. На собрании пайщиков с перевесом в один голос победила группа Элебертса. Остальные дали денег, но при этом затаили обиду. Месть будет охлаждаться пять лет, пока не выльется в так называемый второй конфликт.

«Босуил», способный принять 25 тысяч народу, был построен довольно быстро, уже 1 ноября 1923 года он распахнул свои ворота. Но пока «Антверпен» строил стадион, «Беерсхот» успел стать стадионом. Успех соседей разбудил дремавший конфликт. Оппозиция вдруг стала настаивать на том, чтобы «Антверпен» стал полностью профессиональным клубом, «чтоб как в Англии было». Элебертс же понимал, что быстрый переход из любителей в профессионалы повлечет за собой банкротство и крах клуба. «Не хотите быть профессионалами, уходите с „Босуила“, — последовал ответ. Снова голосование, и на этот раз Анри Элебертс остался в меньшинстве. „Антверпену“ пришлось проситься на постой – проводить домашние матчи в Малине. А на „Босуиле“ стал играть „Беерсхот“. Было это в сезоне 1928-29.

Изгнанники же взяли, да и стали чемпионами. Причем свой титул они выиграли в гостеприимном Малине, в очной встрече с „Беерсхотом“. Соседи набрали одинаковое количество очков, судьбу первого места рассудили очные встречи. Антверпен встречал чемпионов, как героев, с лозунгом – „красный и белый – любимые цвета“. Не пустить таких молодцов на „Босуил“ было бы верхом свинства. Тем более что после победы в чемпионате 1929-30 „Антверпен“ был отмечен королевской милостью и получил приставку „Руйаль“.

Отстоять титул не получилось, — новый „королевский клуб“ уступил одно очко „Брюгге“. Но через год, в сезоне 1931-32 „красно-белые“ снова стали сильнейшим клубом страны, причем на этот раз пришли на финиш первыми безо всяких попутчиков. А потом снова последовало отступление и топтание на месте. Чтобы преодолеть стагнацию в Антверпен привезли продвинутого тренера-легионера венгра Игнаца Мольнара, в прошлом очень сильного, техничного форварда. Венгр обучил футболистов многому – и разным финтам, и как быстро выходить из обороны в атаку. „Антверпен“ стал играть красиво и результативно. Счастье в доме! Но Мольнара сместили сами игроки.

Причиной третьего конфликта стала чрезмерная старательность Мольнара. Он хотел привить игрокам корпоративный дух. После тренировок он вёл своих подопечных в кино, в театр, на выставку, естественно с семьями, устраивал совместные ужины и прочие мероприятия. Чем изрядно утомил футболистов, который пришли к руководству и поставили вопрос ребром. Или мы, или этот массовик-затейник? Руководство приняло сторону футболистов, и Мольнар так и не понял, за что его уволили. А вместе с его увольнением был поставлен крест на великом „Антверпене“. При новом тренере Викторе Лёвенфельдте все стало быстро рушиться. После поражения от „Стандарда“ со счетом 1:7, новый наставник нашел виновников – Мольнара и его агентов влияния – Луи Сомерса, Франса Пирера, Джона Мортельманса, братьев Ламбрехтсов – Анри и Флора, братьев Де Декенов – Альберта и Франса. Руководство не смутил тот факт, что все эти люди и свалили наивного венгра. Революция сожрала своих детей. „Вредители“ ушли в „Антверп Бойз“, выступавший во Фламандской Лиге, туда же вскоре подались и оставшиеся игроки. Вот такой 37-й год по-фламандски.

Потом до руководителей дошло, что они сморозили глупость. Ушедших стали уговаривать вернуться. Процесс затянулся, а потом началась война. Бельгия сопротивлялась недолго, и вскоре оказалась оккупированной. Но чемпионат по футболу вскоре был возобновлен и проводился вплоть до 1944 года, пока вокруг столь важного стратегического объекта, как антверпенский порт не развернулись бои. В 1944 году „Антверпен“ сумел выиграть чемпионат страны, и этот титул считается официальным.

В первом послевоенном чемпионате „Антверпен“ занял второе место, вслед за „Малином“. А потом начались очередные преобразования. „Андерлехт“ продавил идею перехода всех клубов на профессиональную основу. Полулюбительскому “Антпервену" пришлось повиноваться, а селекционная служба клуба сумела собрать под знамена толковых ребят из региона. Из Англии выписали профессионального тренера – Гарри Гейма, человека довольно жесткого, не позволявшего крутить собой. Англичанин сразу поставил перед футболистами условие – либо вы тренируетесь и играете, отдаётесь футболу целиком, либо учитесь, работаете, бьете баклуши, но при этом гоняете мяч в другом месте. Двум ведущим игрокам – Эдди Воутерсу и Эдди Бертельсу пришлось прервать свое обучение в университете. Однако, жертвы были оправданы. В 1955 году „Антверпен“ выиграл Кубок Бельгии, разгромив в финале „Ватерсхей“ 4:0. А через год клуб и вовсе стал чемпионом, опередив „Андерлехт“ на шесть очков.

Ничто не предвещало чемпионства. Эдди Воутерс взял годичную паузу в карьере и уехал доучиваться в Америку – минус сильный центральный защитник. Во время подготовки к чемпионату сломал ногу второй центральный защитник Джеф Ван дер Линден. Найти замену ему не успели, и команда начинала сезон со „сквозняком“ в центре обороны. А за день до старта первенства новая беда – на тренировке сломался основной голкипер Пьер Фигейс. Его дублеру Виму Коремансу всего 18 лет. Но иных вариантов у Гарри Гейма не было, пришлось ставить в ворота этого необстрелянного юношу. А тот как начал творить чудеса в воротах! Кореманс играл безо всякой тени робости, тащил сложнейшие мячи, и тем самым вселил уверенность в партнеров. „Антверпен“ на шесть очков опередил сам „Андерлехт“, а юный голкипер пропустил меньше всех в чемпионате. „Антверпен“ в четвертый раз в истории стал чемпионом Бельгии. Надо ли говорить, что англичанина со столь игровой фамилией носили в Антверпене на руках.

Первым соперником „Антверпена“ в Кубке Чемпионов стал бессменный в то время обладатель „ушастого кубка“ мадридский „Реал“. Желающих увидеть знаменитый клуб в Антверпене набралось 55 тысяч. „Босуил“, естественно, не мог вместить всех желающих. Когда Стен Де Баккер сравнял счет, в городе едва не повылетали все стёкла, — такой был рёв. Когда Вик Меес угодил в штангу, вылетели остатки окон, а когда Сантамария сбил выходившего один на один Эдди Бертельса, стекла в городе не осталось. „Реал“ все-таки выиграл 2:1, а у себя на „Сантьяго Бернабеу“ и вовсе учинил разгром 6:0. Единственное, что грело сердца болельщиков, это поражение „Андерлехта“ годичной давности. „Пурпурно-белые“ проиграли „Манчестер Юнайтед“ 0:10.

А теперь перенесёмся в день сегодняшний. Пятое чемпионство старейшему клубу континентальной Европы вряд ли светит, „Брюгге“ титула не отдаст. Но побороться за второе место, дающее право представить Бельгию в Лиге чемпионов, можно. Если, конечно, получится доиграть сезон. Жюпилер-лига взяла паузу за тур до завершения двукругового чемпионата. „Великий старик“ на четвёртом месте с 53 очками, а у шедшего вторым „Гента“ — 55. В плей-офф „Руайяль Антверп“ может сорвать банк. Все основания для этого имеются. Опытный тренер Ласло Болони, выигрывавший Кубок чемпионов в составе „Стяуа“, которому помогают весьма авторитетные в бельгийском футболе люди Вим Де Беккер и Ведран Рунье. А ещё весьма квалифицированный состав, едва ли не сильнейший в первенстве. Ворота защищает один из голкиперов сборной Турции Синан Болат. Левый защитник Ричи Де Лает прошёл школу „Манчестер Юнайтед“ и становился чемпионом Англии в составе „Лестера“. Правый защитник Аурелиу Бута — воспитанник „Бенфики“ и в недавнем прошлом игрок португальской молодёжки. Центр обороны составляют одолженный у „Саутгемптона“ голландец Уэсли Худт и воспитанник „Стандарда“ Дино Арсанагич.