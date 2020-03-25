Пока вы на карантине. Четыре главных открытий европейских чемпионатов

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сегодня, 19:07

«Марсель»

Приход Андре Виллаша-Боаша в стан «провансальцев» воспринимался местными болельщиками скептически. Португальский специалист последний свой трофей завоевал с питерским «Зенитом», а именно Кубок России в сезоне 2015/16.

После принял лакомое предложения, из Китая возглавив «Шанхай СИПГ» где не смог проявить себя должным образом уйдя в отставку проработав почти год в поднебесной. Просидев почти два года без работы, некогда второй Моуринью принял предложение возглавить «Марсель» где после неудачного сезона был уволен Руди Гарсия.

Летом «ОМ» не стал удерживать у себя Лукаса Окампоса решившего, что он пересидел Лигу 1 и принял предложения «Севильи». По Клинтону Н’Жье и Аделю Рами и Луису Густаву было много вопросов. В итоге их уход не оказался таким болезненным.

А от усиления в лице аргентинского бомбардира Дарио Бенедетто и бывшего капитана «Нанта» Валентена Ронжье клуб только выиграл. Начав сезон с домашнего поражения от неуступчивого и пьющего кровь всем фаворитам «Реймса». Дальше «Марсель» набрал ход и на данный момент «провансальцы» занимают второе место, опережая идущий «Ренн» на шесть очков. До гегемона и денежного мешка « ПСЖ » далеко, но всё же.

Команда, в которую не верили и не ожидали, столь стремительного взлёта в турнирной таблице удивила всех. При Боаше очень сильно прибавил молодой и талантливый универсал Бубакар Камара. Не потерялся и арендованный у «Вильярреала» Альваро, в великолепной форме находиться и главный голеадор команды Дарио Бенедетто. Ну, а в про Димитри Пайете можно писать отдельную статью лидер и вожак «марсельцев» в этом сезоне как всегда великолепен.

В условиях дефицита футбола стоит отметить, что в пятом туре Лиге 1 «Марсель» выдал шикарный матч с «Монако» если у вас есть время, обязательно посмотрите сей поединок.

«Верона»

Главным открытием Серии А в этом сезоне можно назвать не только «Лацио» но и «Верону» Ивана Юрича. «Мастифы» привыкли болтаться этакий лифт между Серией А и Серией Б в этом сезоне приятно всех удивили. Банда с северо-востоке Италии с первых туров начала показывать всем зубы демонстрируя при этом прагматичный футбол который приносит результат.

Иван Юрич в бытность игроком большую часть карьеры провёл в «Дженоа» этот же клуб он возглавлял трижды.

Тренер «Вероны» называет себя учеником Джан Пьеро Гасперини. Под руководством которого Юрич играл за «Кротоне», а потом и в «Дженоа». Стиль игры «Вероны» схож чем-то с «Аталантой» те же три центральных защитника, персональная опека, высокий прессинг,а также интенсивность в центре поля.

Летом Юрич перетянул в «Верону» знакомых ему по «Дженоа» игроков. Это и немецкий турок Корай Гюнтер на которого уже обратил внимания тренер сборной Германии Йоахим Лёв , и свободные агенты Дарко Лазович и капитан и оплот «сине-жёлтых» переживающий вторую молодость Мигель Велозу.

Заиграл также и арендованный у «Брюгге» и уже проданный в «Фиорентину» цепкий полузащитник и младший брат более известного Нордина Амрабата , Софьян Амрабат. Купленный летом косовар Амир Ррахмани как и, Амрабат обратил своей игрой на себя внимания лидеров Серии А, и уже в зимнее трасферное окно подписал контракт с «Наполи» но текущий сезон доиграет в «Вероне». Прижился и в команде арендованный в зимнее окно Фабио Борини вспомнивший, что его главная задача всё-таки состоит в том, чтобы забивать голы, а не играть в защите.

Но главной наверное неожиданностью стало девяти матчевая беспроигрышная серия «Вероны» прервалась в Генуи в матче с «Сампдорией» в последнем туре перед закрытием на карантин.

Но в промежутке этой серии «мастифы» умудрились сыграть вничью с «Миланом» и «Лацио» в гостях , но особняком стоит конечно же победа домашняя над «Ювентусом».

Неизвестно что будет с командой после таких потерь Ррахмани, Амрабата и ряда игроков взятых в аренду. Но в любом случае этот сезон «Верона» может себе внести в копилку как период в котором они навели шороху. А стоит ли смотреть матчи «Вероны» скажите вы? Да стоит особенно матч с «Ювентусом».

«Хетафе»

Кто смотрит Чемпионат Испании тот естественно знаком с «Хетафе». Команда которая любит играть в любимую схему Диего Симеоне 4-4-2, и показывать прагматичный футбол добиваясь при этом больших результатов не только в Примере но и в Лиге Европы парни из «Аякса» и «Краснодара» не дадут соврать.

«Хетафе» открытие этого сезона в Испании. В прошлом сезоне команда Пепа Бордоласа также боролась за зону Лиги Чемпионов но это закончилось всё тем что команда оказалась в Лиге Европы.

Где на данный момент пробились в 1/8 финала где будут играть (если будут) с итальянским «Интером». В чемпионате дела тоже идут отлично «городские» занимают пятое место в таблице и имеют такое же количество очков, как и «Реал Сосьедад» идущим четвертым.

Простой прагматичный, но в тоже время очень интенсивный футбол Бордаласа влюбил в себя многих болельщиков не только в Европе но и в России (особенно после матчей с «Краснодаром») найдутся фанаты «Хетафе».

При Бордоласе практически все футболисты прибавляют Мауро Арамбарри и Дамиан Суарес получили свои первые вызову в сборную Уругвая. Но сыграют ли в ближайшее время?

Неманья Максимович не прижившийся в «Валенсии» неожиданно стал одним из лидеров команды и уже им начинают интересоваться топ клубы. Арендованные Кеннеди и Дейвесон тоже приносят пользу команде. Нестареющий Хорхе Молина,Хайме Мата и Анхель, Марк Кукурелья, и лакомый кусочек английских клубов Джене Даконам. Все в деле! Осталось только дождаться возобновления чемпионата Испании чтобы вновь насладиться игрой «Хетафе». Если вы ценитель открытого футбола вам явно понравиться матч шестого тура Чемпионата Испании против «Валенсии».

«Боруссия Мёнхендбладбах»

После двух сумасшедших сезонов с австрийским «Зальцбургом» с которым Марко Розе выиграл два чемпионских титула и Кубок, а также доходил с командой до полуфинала Лиги Европы. Немецкий специалист принял решение сменить обстановку и возглавить Боруссию из Менхенгладбаха.

«Жеребята» летом не скупились на покупки знакомый Розе по «Зальцбугу» Штефан Ляйнер, новоиспечённый Чемпион Африки в составе сборной Алжира Рами Бенсебаини, Маркус Тюрам, Бреел Эмболо все эти покупки оказались удачными.

Если в первых турах команда нащупывала свою игру то в дальнейшем «гладбах» набрал ход, не замечая соперников. Если в чемпионате дела шли в гору и дело доходило то того что «жеребята» возглавляли турнирную таблицу в Бундеслиги,то в Лиге Европы команды играла посредственно.

Заняв третье место в группе с «Ромой»,«Истанбулом» и австрийским «Вольфсбергером» команда сосредоточилась на чемпионате так как за два месяца до этого вылетела из Кубка Германии проиграв «Боруссии» из Дортмунда. Розе тот тренер который любит часто схемы команды.

Тренируя ещё «Зальцбург» он доказал что имея не самых сильных игроков в составе можно слепить отличный коллектив который будить бороться до последних секунд матча не уступая сопернику.

На данный момент «Боруссия» занимает четвёртое место отставая от лидирующей «Баварии» на шесть очков. Несомненно «жеребята» будут бороться не только за место в Лиги Чемпионов, но и кто знает, может и догонять «мюнхенцев». Те кто не видел матч первого круга между «Боруссией» и «Баварией» обязательно посмотрите. Матч стоит того.