«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 20:06

Торпедо Ж

«Торпедо-БелАЗ» в прошлом сезоне делало ставку на еврокубки, но провалило финиш чемпионата и в итоге оказалось шестым. Наверняка те же задачи стоят перед Юрием Пунтусом и в сезоне новом, подбор игроков позволяет «автозаводцам» рассчитывать на успех, что команда и подтвердила в первом туре.

В выездном поединке с солигорским «Шахтером», вопреки всем прогнозам, «Торпедо-БелАЗ» победил со счетом 1:0, добравшись до пятого места в таблице.

Белшина

«Белшина» сумела по итогам прошлого сезона добыть путевку в элиту – в Первой Лиге команда Эдуарда Градобоева оказалась сильнейшей. Однако, в Высшей Лиге заявить о себе сходу «красно-черным» не удалось – в домашнем поединке с «Минском» «Белшине» удалось открыть счет, но все в итоге закончилось поражением 1:3, которое отправило клуб на самое дно таблицы.

Статистика

Ни в одном из двух последних матчей «Торпедо-БелАЗ» не проигрывало «Белшине» — победа и ничья

В каждом из девяти последних матчей «Белшина» пропускала

В трех последних матчах «Белшина» потерпела два поражения

Прогноз

«Торпедо-БелАЗ» сумело в прошлом туре обыграть очень непростого соперника в лице «Шахтера», отомстив «горнякам» за поражение в Кубке. Очевидно, что в домашнем поединке с «Белшиной» «автозаводцы» также будут стремиться только к победе – в новый сезон гости вошли не лучшим образом и проблем в обороне у них предостаточно, статус фаворита хозяева имеют все шансы оправдать.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.71