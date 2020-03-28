«Славия Мозырь» — БАТЭ: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:40

Славия-Мозырь

«Славия Мозырь» в прошлом сезоне показала отличный результат – «славяне» финишировали на восьмой строчке в таблице. Новый сезон команда Михаила Мартиновича начинала поединком со «Слуцком» в гостях, но успеха в нем добиться не смогла. Несмотря на то, что именно «Славия Мозырь» открыла счет, все в итоге закончилось поражением 1:3, которое отправило ее на предпоследнее место в таблице.

БАТЭ

БАТЭ провалил прошлый сезон – «желто-синие» проиграли чемпионство брестскому «Динамо», отстав от него не пять очков в таблице. В новый сезон команда Кирилла Альшевского вошла противостоянием с минским «Динамо» в Кубке, в котором одержала победу со счетом 5:2 по сумме двух матчей.

Однако, в стартовом матче чемпионата БАТЭ , вопреки всем прогнозам, проиграл 1:3 «Энрегетику-БГУ», опустившись на 14-е место в таблице.

Статистика

«Славия Мозырь» проиграла последние четыре матча БАТЭ

В последних пяти домашних матчах «Славия Мозырь» потерпела четыре поражение от БАТЭ , два из которых были разгромными

, два из которых были разгромными В шести последних матчах во всех турнирах БАТЭ одержал пять побед

Прогноз

БАТЭ в первом туре потерпел фиаско, сенсационно проиграв «Энергетику-БГУ» в первом туре. Таким образом у одного из главных претендентов на чемпионство сегодня нет права на ошибку – ставка гостями явно будет делаться только на победу.

В классе между соперниками существует пропасть, что можно обнаружить, посмотрев на их последние очные встречи, да и в первом туре «Славия Мозырь» продемонстрировала, что проблем в обороне у нее предостаточно.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1.5) на БАТЭ . В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 2.30

Источник: www.vseprosport.ru