«Неман» — «Витебск»: Прогноз от экспертов

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сегодня, 13:17

Неман

«Неман» в прошлом сезоне справился со своей главной задачей – команда Игоря Ковалевича делала ставку на сохранение прописки в элите и в итоге финишировала на девятой строчке, обогнав 14-й «Днепр» на четыре балла. В новый сезон «желто-зеленые» вошли неудачно – в выездном поединке с «Ислочью» они проиграли со счетом 0:1, продлив серию без побед до трех матчей.

Витебск

«Витебск» в прошлом сезоне вел до последних туров отчаянную борьбу за выживание – «северяне» закончили чемпионат на 13-м месте, опередив финишировавший в зоне переходных матчей «Днепр» на один балл. Куда успешнее у «Витебска» получился стартовый поединок нового сезона – команда Сергея Ясинского со счетом 1:0 обыграла дома «Городею».

Статистика

Ни в одном из трех последних домашних матчей «Неман» не проигрывал – две победы и ничья

В прошлом сезоне «Неман» не проигрывал «Витебску» — победа и ничья

В четырех последних выездных матчах «Витебск» потерпел три поражения

Прогноз

«Неман» в прошлом сезоне был весьма неплох, но смазал вторую часть чемпионата и не смог подняться в верхнюю часть таблицы. В целом «желто-зеленые» по подбору игроков превосходят «Витебск», да и с «северянами» имеют вполне солидную статистику – в прошлом сезона они не проиграли им ни в одном из матчей, вряд ли с того момента «Витебск» стал сильнее, так что предпочтение есть смысл отдать хозяевам.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Неман». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.77

Источник: www.vseprosport.ru