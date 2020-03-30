Смерть на взлёте

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сегодня, 18:14

«Соккер.ру» рассказывает о трагической судьбе легенды белградского «Партизана».

Каждый год 3 сентября болельщики «Партизана» отправляются на новое кладбище Белграда, чтобы почтить память Драгана Манце. Нападающий, который мог стать звездой мирового футбола, завершил свой жизненный путь в 22 года. Драган спешил на тренировку и не справился с управлением автомобиля.

Драган в то злополучное утро 3 сентября 1985 года проснулся поздно. Будильник не сработал. Молодой человек очень не хотел опаздывать на тренировку. Ведь только несколько дней назад он продлил контракт с «Партизаном». Поэтому он пулей вылетел из дома, даже не позавтракав, сел за баранку своего «Пежо» и отправился на тренировочную базу. Что случилось дальше, — толком никто не знает. Драган погиб на месте, не приходя в сознание. Не дожил 23 дня до своего 23-летия.

Югославский футбол богат на таланты. И Драган Манце мог пополнить число великих сербских игроков. За пять лет своей карьеры он успел сделать многое. Выиграл чемпионат страны. В четырёх полных сезонах в составе «гробарей» забил 45 мячей только в официальных встречах. И 145 голов вообще — с учётом товарищеских, контрольных и прочих. Стал первым балканским игроком, кто оригинально отмечал голы. Драган иногда мчался на трибуны, перепрыгивая рекламные щиты, обниматься с болельщиками. Или падал на колени и скользил несколько метров по газону. Сейчас подобным представлением никого не удивишь, а в начале восьмидесятых это выглядело эффектно. Но главное, Манце стал кумиром многотысячной армии болельщиков «Партизана».

Он был таким простым сербским парнем с улицы из небогатой семьи. Немецкая фамилия досталась Драгану от австрийских предков по отцовской линии. Жил на окраине Белграда Земуне, там и начинал играть за «Галенику». Конечно, не заметить такой талант внимательные селекционеры «Партизана» не могли. «Црвена Звезда» опоздала, её представители пришли к Драгану, когда тот примерял чёрно-белую футболку. В первом своём сезоне Манце выходил нечасто, обычно заменял лидера атак «гробарей» Момчило Вукотича. Но уже в следующем чемпионате молодой нападающий проявил себя во всей красе. Драган забивал такие важные нужные мячи — загребскому «Динамо», соседям из «Звезды». А ещё через год «Партизан» после пятилетнего перерыва выиграл чемпионат Югославии. Лучший бомбардир «гробарей» Манце положил на алтарь победы 15 голов. «Хоть один да забью», — любил говорить Драган перед играми с главными соперниками — «Црвеной Звездой» и «Динамо». И довольно часто его слова не расходились с делами.

За свою короткую жизнь он успел забить немало красивейших голов и сыграть много ярких матчей. Но болельщики белградского клуба наверняка вспомнят противостояние «Партизана» с лондонским «Куинз Парк Рейджерс» в Кубке УЕФА . В Англии он ударом с 30 метров вывел гостей вперёд. Однако та встреча завершилась проигрышем «гробарей» с результатом 2:6. Прошло две недели, и «Партизан» взял реванш со счётом 4:0. Победный гол на счету молодого лидера армейского коллектива. Встреча эта вошла в сотню лучших матчей в истории футбола под номером 70.

Югославия оставалась ещё социалистической страной. Однако клубы уже перешли на профессиональные рельсы, вели покупку и продажу футболистов. И были вынуждены считать каждый динар. Летом восемьдесят пятого года «Партизан» получил очень выгодное предложение от загребского «Динамо». Трансфер Манце мог стать рекордным в истории югославского футбола. Драган вовсе не хотел переходить в «Динамо» и переезжать из Белграда в Загреб. Но его мнением не особо интересовались. «Партизан» рассчитывал пополнить бюджет, посчитал и согласился.

Но болельщики были иного мнения. Они окружили офис «Партизана», держали осаду в течение нескольких дней и вынудили клуб отказаться от продажи нападающего. Драгану был предложен новый четырёхлетний контракт. «У меня словно камень с души упал. Я так не хотел уходить из „Партизана“ и рад, что остался с вами. Буду ещё долго радовать вас своими голами», — обратился девятый номер к болельщикам «гробарей».

Но радовать пришлось недолго. В чемпионате 1985-86 Манце успел сыграть пять матчей и забить два мяча. Свой последний гол в жизни Драган забил 1 сентября с пенальти в ворота «Будучности» из Титограда, обеспечив «Партизану» победу с результатом 2:1. Следующий день был выходным. Драган так увлёкся, что забыл поставить будильник. И это, возможно, стоило ему жизни.

Через несколько дней после трагедии «Партизан» играл с «Приштиной». Трибуны, заполнившие стадион «Югославской народной армии», все 90 минут скандировали «Драган Манце» и «играй, как Драган». Но у «гробарей» мало что получалось. На последней минуте защитник Любомир Раданович всё же затолкал мяч в ворота гостей. Любомир отметил гол фирменным скольжением Манце по газону. И стадион взорвался криками «Драган жив»!.

Он успел очень мало в футболе. Не успел поиграть как следует в сборной, не выступал на чемпионатах мира и Европы. Не попал в зарубежный клуб, а ведь Манце мог стать звездой европейского и мирового калибра. Да и семью создать не успел. Однако Драган Манце стал легендой «Партизана» и навсегда ей останется. Его имя носит улица в Белграде. Фанаты «Партизана» распевают песни в честь Драгана на каждом матче любимой команды. Возле памятника Манце, где футболист изображён на коленях, вскинув руки вверх, всегда много цветов. Особенно 3-го и 26-го сентября. В день гибели и в день рождения.