Сверкнувший и погасший

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вчера, 11:47

История сильнейшего футболиста Российской империи в рассказе «Соккер.ру».

В жаркий июльский день 1911 года около тысячи жителей Антверпена собрались на кладбище. В последний путь провожали знаменитого футболиста. «Прощай, дорогой русский друг», – звучало на панихиде.

Дорогого русского друга звали Ваграм Кеворкян. Нападающий клуба «Беерсхот» умер в 23 года. Глупая, нелепая смерть. Футболист не обращал внимания на боли в животе, продолжал тренироваться. К врачу обратился лишь когда стало совсем невмоготу. Опоздал. Простенький аппендицит обернулся гнойным перитонитом. А антибиотиков в то время ещё не изобрели. Как не изобрели ещё ни телевидения, ни видео.

Поэтому в память о Ваграме Кеворкяне остались лишь несколько фотографий, статистика да несколько заметок в бельгийской прессе. Все, кто мог видеть игру Ваграма, давно ушли в мир иной. Футбольные журналисты начала ХХ века восторженно отзывались об игре Кеворкяна. Быстрый, обладавший невероятным дриблингом (мог обыграть сразу несколько соперников), виртуозно владевший как левой, так и правой ногами. При росте 159 сантиметров Ваграм обладал мощным ударом. Он умел извлекать преимущества из своего роста, отобрать мяч у нападающего было крайне сложно. Забивал Ваграм много, больше мяча за игру. Единственным недостатком была быстрая утомляемость. Кеворкян уставал примерно к семидесятой минуте. Но до этого времени он успевал наделать немало дел. Например, в матче с «Льежем» он забил шесть мячей. Товарищи – ещё десять. И как это ни парадоксально, Кеворкян хорошо играл головой. С его-то росточком.

Родился Ваграм в городе Эривань, так до революции назывался Ереван. Вряд ли он мечтал о карьере футболиста, ибо в Эривани тогда даже не слышали слова «футбол». Даже мяча не видели. Отец (купец первой гильдии) надеялся, что Ваграм продолжит семейное дело. А хорошее образование в этом не помешает. Вот и отправился десятилетний сын купца учиться в далёкий Бостон. Но всё перевернул случай.

Одноклассники Ваграма на каникулах побывали в Англии, откуда вернулись с футбольным мячом. Кеворкян не сразу понял правила новой игры. Он постигал их уже в процессе. И заболел футболом. Когда он приехал в Россию на побывку, то хотел порадовать сверстников новой забавой. Но наткнулся на непонимание взрослых. Отец проткнул мяч ножом, дабы наследник не отвлекался на разные глупости. А заодно перевёл сына учиться в Брюгге. И к дому ближе, и от друзей-футболистов подальше. Не учёл купец первой гильдии, что Бельгия в то время была самой футбольной страной континентальной Европы, проводившей весьма приличный чемпионат.

В «Брюгге» Ваграма не взяли. Слишком маленьким и щуплым показался подданный Российской империи. К тому же Кеворкяну едва исполнилось 15, а играть разрешалось с 18 лет. Пришлось пойти на хитрость – сделать поддельные документы. Официально «состарившийся» Ваграм пришёл в «Серкль Брюгге» и был принят. В первом же матче юноша забил два мяча. Очень скоро Кеворкян стал ведущим нападающим.

Но успехи новичка привели к обратному эффекту. Подлог вскрылся — Ваграм был дисквалифицирован до конца сезона. Потом ему всё же разрешили играть, а потом в «Беерсхот» позвали. Отец пришёл в бешенство, когда узнал о том, чем занимается сын вместо учёбы. Грозился лишить наследства. Семейную ссору удалось сгладить, но на слово «футбол» в эриванском доме Кеворкянов было наложено табу. Купец считал футболиста кем-то вроде циркача или артиста.

А звезда Кеворкяна светила всё ярче и ярче. Молодого футболиста пригласили в сборную Бельгии, ведь предстояли Олимпийские игры 1908 года. «Какая Бельгия? Я ведь подданный Российской империи» – удивился Ваграм. Ведь он мечтал играть за сборную России, но у нашей страны тогда не было сборной. Кеворкян даже ездил в Санкт-Петербург, попытался убедить чиновников создать футбольную команду. Но спорт номер один находился в нашей стране в зачаточном состоянии.

Ему, гражданину другой страны, разрешили выступать за сборную Бельгии. А потом спохватились и отозвали разрешение. Кеворкян успел сыграть со шведами и забил один мяч, но на Олимпиаду его не взяли. Однако появились обнадёживающие новости с родины. Вроде бы в России озаботились футболом и даже появились планы выступления на Играх 1912 года. На них Ваграм планировал выступить. Но не успел.

Сначала эта травма в последней игре 1910 года – двойной перелом голени. Только к апрелю Ваграм избавился от костылей и приступил к тренировкам. Он хотел восстановиться как можно быстрей. И прозевал болезнь, ставшую роковой. Первый российский легионер, ставший звездой европейского уровня, ушёл из жизни менее чем за год до начала Игр в Стокгольме. Умер, оставшись практически неизвестным и в России, и в Армении. Да и бельгийцы со временем забыли «дорогого русского друга».

Вот такая грустная история. Родиться бы Ваграму Кеворкяну не в 1887, а в 1987 году... Но, согласитесь, не стоит забывать нашего выдающегося соотечественника. Может, имеет смысл учредить приз имени Ваграма Кеворкяна и присуждать его лучшему из российских легионеров. Или для игроков из всего бывшего СССР .

Источник: Footballhd.ru