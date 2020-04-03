«Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ»: Видеопрогноз от экспертов

1585905115

вчера, 12:11

Динамо Мн

Для столичной команды старт сезона не задался. «Динамо» начало сезон матчами в Кубке Беларуси двумя поражениями от БАТЭ . Сначала минчане уступили дома 1:2, а затем на выезде 3:2. Поэтому болельщики ждали реабилитации в стартовом матче чемпионата, в котором «Динамо» принимало дебютанта «вышки» — «Рух» из Бреста.

Однако и в этой встрече динамовцы продолжили двигаться по тропе неудач, уступив дома 0:1. Ну и в минувшем туре ко всем неудачам добавили проигрыш в столичном дерби «Минску» (2:3).

Таким образом, после двух туров «Динамо» обосновалось на дне турнирной таблице.

Торпедо Ж

«Автозаводцы» тоже неудачно выступили в Кубке Беларуси. В дуэли с «Шахтером» из Солигорска «Торпедо» уступило дважды с одинаковым счетом 0:1. Однако, в отличие от будущего соперника, в чемпионате с таким же результатом команда одержала победы дома над тем же «Шахтером» и в гостевом матче с «Белшиной».

По итогам двух туров у «Торпедо» максимальный результат – шесть очков и они среди четырех команд, которые имеют стопроцентный результат.

Статистика

Прогноз «обе забьют» сыграл в трех из четырех матчей «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Торпедо» выиграло оба поединка в нынешнем чемпионате со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Торпедо» дважды разгромил минчан – 4:0 дома и 0:3 в гостях.

Прогноз

У «Динамо» огромная мотивация. Четыре поражения кряду в нынешнем сезоне, а с учетом прошлого — то и все шесть. Атакующий потенциал у минчан огромный и они наверняка сумеют воплотить его в забитые голы. Впрочем, к обороне есть претензии. «Торпедо» вполне может подловить хозяев на контратаках.

Наш прогноз – обе забьют за 2.17 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru