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БАТЭ – «Рух» Брест: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:00

БАТЭ

БАТЭ стал главным разочарованием старта нынешнего сезона. Белорусский гранд и по совместительству самый титулованный клуб страны проиграл оба стартовых поединка чемпионата. В первом туре он неожиданно разгромно уступили минскому «Энергетику-БГУ» (1:3). Затем борисовчане не провели работу над ошибками и проиграли «Славии» со счетом 1:2.

После двух туров «батоны» в турнирной таблице на 14-м месте с разницей забитых пропущенных голов 2:5.

 

Рух Брест

«Рух» в нынешнем сезоне дебютирует в Высшей Лиге белорусского футбола. Оба стартовых матча команды из Бреста получились малорезультативными и в итоге зафиксированы два противоположных результата. Сначала «Рух» довольно неожиданно обыграл в Минске местное «Динамо» со счетом 1:0, а затем уже на дома с таким же результатом уступил «Энергетику-БГУ».

Пока что «Рух» на девятом месте, у них в активе три очка, разница забитых-пропущенных мячей 1:1.

 

Статистика

  • Прогнозы «тотал больше 2.5» и «обе забьют» зашли в обоих матчах БАТЭ в нынешнем чемпионате.
  • БАТЭ выиграл на родной арене 17 из 20 последних матчей в рамках чемпионата.
  • В обоих матчах «Руха» в чемпионате сыграла ставка «тотал меньше 1.5».

 

Прогноз

Нужно отметить, что после двух кряду поражений в гостях БАТЭ, наконец, возвращается на родную арену, где в свое время обыгрывал даже признанных европейских грандов. Безусловно, есть проблемы в обороне, но после стартового провала выводы тренерский штаб должен сделать. А вот уровень атаки у «батонов» заметно сильнее, чем у «Руха».

Наш прогноз – победа БАТЭ с форой (-1.5) за 2.08 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:38
странно
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