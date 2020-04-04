БАТЭ – «Рух» Брест: Видеопрогноз от экспертов

1585998006

вчера, 14:00

БАТЭ

БАТЭ стал главным разочарованием старта нынешнего сезона. Белорусский гранд и по совместительству самый титулованный клуб страны проиграл оба стартовых поединка чемпионата. В первом туре он неожиданно разгромно уступили минскому «Энергетику-БГУ» (1:3). Затем борисовчане не провели работу над ошибками и проиграли «Славии» со счетом 1:2.

После двух туров «батоны» в турнирной таблице на 14-м месте с разницей забитых пропущенных голов 2:5.

Рух Брест

«Рух» в нынешнем сезоне дебютирует в Высшей Лиге белорусского футбола. Оба стартовых матча команды из Бреста получились малорезультативными и в итоге зафиксированы два противоположных результата. Сначала «Рух» довольно неожиданно обыграл в Минске местное «Динамо» со счетом 1:0, а затем уже на дома с таким же результатом уступил «Энергетику-БГУ».

Пока что «Рух» на девятом месте, у них в активе три очка, разница забитых-пропущенных мячей 1:1.

Статистика

Прогнозы «тотал больше 2.5» и «обе забьют» зашли в обоих матчах БАТЭ в нынешнем чемпионате.

в нынешнем чемпионате. БАТЭ выиграл на родной арене 17 из 20 последних матчей в рамках чемпионата.

выиграл на родной арене 17 из 20 последних матчей в рамках чемпионата. В обоих матчах «Руха» в чемпионате сыграла ставка «тотал меньше 1.5».

Прогноз

Нужно отметить, что после двух кряду поражений в гостях БАТЭ , наконец, возвращается на родную арену, где в свое время обыгрывал даже признанных европейских грандов. Безусловно, есть проблемы в обороне, но после стартового провала выводы тренерский штаб должен сделать. А вот уровень атаки у «батонов» заметно сильнее, чем у «Руха».

Наш прогноз – победа БАТЭ с форой (-1.5) за 2.08 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru