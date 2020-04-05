«Ислочь» — «Слуцк»: Прогноз от экспертов

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вчера, 15:10

Ислочь

Пятая команда минувшего сезона стартовала с кубковой дуэли с чемпионом, где в двух матчах не справилась с «Динамо» и в полуфинал вышел Брест. В этой дуэли можно отметить, что за 180 минут не было забито ни одного гола, а путевку в следующий раунд соперники разыграли в серии пенальти.

Новый сезон-2020 в Высшей Лиге Беларуси «Ислочь» начала с двух побед, которые команда добыла с одинаковым счетом – 1:0. В первой дуэли на своем поле «серо-синие» одолели «Неман», а во второй — «Смолевичи».

Стоит отметить Янсане, который стал автором обоих победных голов хозяев.

Слуцк

«Слуцк» избежал вылета из элитного дивизиона, где только в двух последних матчах одержал две победы подряд и на четыре балла оторвался от зоны вылета. В прошлом году гости отметились четвертой худшей линией обороны, пропустив 46 голов.

Во время подготовки к сезону тренерский штаб особое внимание уделил именно проблемной зоне и в 2020 году подопечные Виталия Павлова не пропускали более одного гола.

Новый сезон «бело-синие» начали виктории над Мозырем (3:1), а в последнем туре, на который мы давали прогноз, уступили брестскому «Динамо» (0:1).

Статистика

«Ислочь» проиграла только 2 из 10 последних домашних матчей

«Слуцк» не проигрывает в гостях пять игр подряд

Последний личный матч завершился победой «Слуцка» (1:0)

Прогноз

«Ислочь» неплохо стартовала в новом сезоне, но сегодня в гости к неожиданному лидеру пожалует неудобный соперник. Букмекеры на стороне хозяев и не видят забитые голы в этой игре, но мы другого мнения. Ожидаем результативное завершение тура, на что и предлагаем заиграть ставку.

Наш прогноз — тотал больше (2,5) и ставим на это по линии БК Лига Ставок с коэффициентом 2.74

Наша ставка на исход — «Слуцк» не проиграет за 2.14

Источник: www.vseprosport.ru