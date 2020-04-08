«Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 14:57

Динамо Бр

2020-й год чемпион начинал с матча за Суперкубок Беларуси, где соперником «Динамо» стал именно «Шахтер». В этом матче Брест уже в первом тайме забил два победных мяча, а во втором, несмотря на удаление Милевского, удержал преимущество и добыл первый трофей в этом сезоне.

В четвертьфинале Кубка страны южане играли с «Ислочью», где в двух матчах не было забито ни одного мяча, а исход противостояния решила серия пенальти.

В высшей лиге «сине-белые» стартовали с ничьи, а в последнем туре не справились со «Славией» из Мозыря (1:2).

Шахтер Сг

Бронзовый призер минувшего сезона стартовал в чемпионате Беларуси в Суперкубке, а на пути в полуфинал выбил из розыгрыша «Торпедо-БелАЗ», причем сделал это, не пропустив ни одного мяча, забив в ворота оппонента сразу три. Стоит отметить, что главными героями противостояния стали Кендыш, на счету которого дубль, а победный гол в выездной игре забил Бодул.

В высшей лиге «Шахтер» стартовал с поражения, а в последнем туре разошелся миром с «Неманом» (0:0), на что мало кто мог дать прогноз, что принесло «кротам» восьмую позицию в таблице.

Статистика

«Динамо» не может выиграть дома три матча подряд

«Шахтер» выиграл два последних выездных поединка

Брест выиграл только 1 из 5 последних домашних очных встреч

Последний личный матч завершился победой «Динамо» (2:0)

Прогноз

Старт нового сезона показал, что у чемпиона не все в порядке с игрой, что отразилось и в линиях букмекеров. По статистике, встречи команд завершались минимальным преимуществом и количеством забитых голов, а в первом матче полуфинала вряд ли стоит ожидать атакующий футбол.

Предполагаем, что соперники максимально внимательно сыграют в обороне, что принесет минимум голов.

Наш прогноз — «Динамо» не проиграет + тотал меньше (3,5) и ставим на это по линии БК Бетсити с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru